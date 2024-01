Alberto Cormillot reveló la frase que le dijo a su hijo en plena internación

Luego, el especialista profundizó en su relato: “Estoy con un afta que molesta bastante para hablar y tardó en curarse, empecé con una gastroenteritis y no podía tomar líquido, me deshidraté y me dijeron que convenía internarme para que me den líquido, no había otra forma que hidratarme por vía y eso fue lo que hice, en 24hs ya se habían repuesto los valores”.

VIDEO Qué le dijo Alberto Cormillot a su hijo durante su internación

cormillot

Asimismo, Cormillot agregó: "Me quedé un día más por las dudas, pero por suerte estoy bien, esto fue el viernes a la noche y estuve todo el día caído y entonces me fui para la clínica, me dijeron de hidratarme acá en casa pero me parecía irresponsable, era una gastroenteritis y tenía mucho dolor de boca, todos se enteraron de mi internación antes que yo”.

Por otro lado, Alberto también habló del berrinche que hizo su hijo Emilio, a quien le debió explicar lo que sucedía. “Me atendieron muy bien en el CEMIC Nuñez y se portaron de diez, me atendieron y me pusieron un suero y me dijeron que convenía que me quede, fui con Estefanía y con Emilio a la clínica, ellos estaban preocupados obviamente y se quedaron hasta las cuatro de la mañana, en un momento dado Emilio empezó a hacer un berrinche y le dije ´papá está con nana´y entendió que era en serio”, afirmó.

“Los niños entienden todo y es increíble eso, como se hacen entender y empiezan a hablar, como repiten todo, si decís una mala palabra atrás tuyo la repiten ellos”, cerró Cormillot.