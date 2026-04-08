El Gobierno llamó a empresas de colectivos para resolver el conflicto y revertir la reducción de frecuencia
El encuentro se realizará este jueves a las 11. En los últimos días, ya se redujeron hasta 30% las frecuencias de algunas líneas.
En medio del caos de colectivos, el Gobierno convocó a las empresas para destrabar el conflicto y depositará en las próximas horas los fondos con el objetivo de evitar un paro.
La Secretaría de Transporte recibirá a las cámaras del sector el jueves a las 11. La reunión se dará luego de que los colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) empezaran a reducir sus frecuencias en los servicios.
En los últimos días, algunas empresas de colectivos de jurisdicción nacional y provincial del AMBA anunciaron una reducción de frecuencia en los servicios - en algunos casos de hasta el 30% - debido al fuerte incremento del gasoil y a la falta de actualización de costos por parte de las autoridades.
“Nosotros hasta que no tengamos la plata en la cuenta no confirmamos nada”, alertaron representantes del sector a este medio y señalaron que, en caso de que se acredite el salario, esperan que no se realice un paro de servicios.
Cuál es el principal reclamo de las empresas de colectivos al Gobierno
Todo comenzó luego de que las compañías de transporte automotor de pasajeros reclamaran que se revise la estructura de precios y subsidios. A través de una carta dirigida al secretario de Transporte, Fernando Herrmannm, solicitaron que se incluya el aumento de los combustibles, y una asignación adicional en concepto de anticipo correspondiente a abril.
En la misiva, las empresas advirtieron que en la última adecuación de costos dispuesta por el Gobierno se tomó como referencia el gasoil a $1744,15 por litro, mientras que ahora lo estiman en $1915 por litro, una diferencia de 9,8%.
Para definir la estructura que determina los subsidios que Nación entrega a las empresas, se realiza un cálculo mensual que tiene en cuenta, entre otros factores, los recorridos de cada línea y los pasajeros que llevan.
Actualmente, la secretaría de Transporte destina unos $90.000 millones mensuales en concepto de asistencia a las empresas y se calcula que el Estado cubre el 65% del costo final de los boletos, mientras que el 35% restante corresponde al valor de la tarifa.
Largas filas y esperas de hasta una hora en Liniers y Constitución por la reducción de colectivos
En la madrugada de hoy, una escena se repitió tanto en Liniers como Constitución, puntos neurálgicos del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires: filas interminables, usuarios resignados, colectivos colapsados de gente y demoras generalizadas para tomar colectivos.
El malestar es evidente ante la reducción de frecuencias y la menor cantidad de unidades en circulación, consecuencia directa del reclamo de las empresas por la actualización de los subsidios estatales, que genera complicaciones que impactan de lleno en la rutina diaria de miles de pasajeros.
En las paradas de ómnibus, la postal es de nerviosismo: largas filas de trabajadores, estudiantes y jubilados esperando colectivos que tardaban en llegar con gente que viaja colgada y unidades repletas de personas.
Muchos de los pasajeros detallaron recorridos que combinaban varios medios de transporte, extendiendo la jornada de viaje hasta seis horas diarias.
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