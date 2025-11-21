Aldana Masset quedó afuera del Top 12 en Miss Universo 2025 en una gala cargada de sorpresa

El certamen, por su parte, sostuvo una dinámica de alto impacto visual. En primer lugar se desarrolló la prueba en traje de baño, donde la seguridad y la energía de cada candidata tuvieron un rol determinante. Luego llegó el desfile en traje de gala, una instancia tradicional que vuelve a poner en escena la elegancia y la capacidad expresiva de las participantes.

La ronda final de preguntas -instancia crucial para definir quiénes avanzarán hacia la corona- exigió claridad, solvencia y un discurso alineado con los valores del concurso, que busca destacar no solo belleza sino liderazgo y compromiso social. Aunque el sueño argentino quedó trunco en esta edición, la participación de Masset fue celebrada y se posicionó como una de las más comentadas del certamen.