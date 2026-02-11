Aldis Hodge, protagonista de "Detective: Alex Cross", presentó la temporada 2 de Prime Video

cross

Con el cuarto episodio disponible desde hoy, la cacería comenzó formalmente. La inteligencia de Cross, sumada a la peligrosidad de los secretos de la élite de Washington, convierten a esta temporada en una de las mejores hasta el momento.

La evolución de Detective: Alex Cross entre su entrega debut y esta segunda temporada es un testimonio de cómo una producción puede madurar cuando escucha a su audiencia y profundiza en sus raíces. Mientras que la primera temporada sentó las bases del personaje con eficacia, esta nueva etapa logró elevar la calidad general mediante una narrativa mucho más cohesiva y un ritmo que no da tregua, algo que no suele suceder. La introducción del arco de Lance Durand permitió que la serie abandone cierta linealidad procesal para adentrarse en un thriller de conspiración de alto vuelo, donde los valores de producción —desde la fotografía más sombría hasta una dirección de arte más sofisticada— se sienten a la altura de los mejores exponentes del género contemporáneo.

A nivel actoral, el crecimiento es igualmente palpable. Aldis Hodge logró refinar su interpretación, encontrando un equilibrio perfecto entre la brillantez deductiva y la vulnerabilidad física de Cross, algo que se ve potenciado por la incorporación de antagonistas más complejos como el personaje de Matthew Lillard. Esta temporada no solo es más audaz en su propuesta visual, sino que también se atreve a explorar las grietas de sus protagonistas con una madurez que la primera entrega apenas sugería. El resultado es una serie exponencialmente superior que transformó lo que era un buen drama policial en una cita ineludible de la televisión de prestigio actual.