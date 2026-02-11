Aldis Hodge, protagonista de "Detective: Alex Cross", presentó la temporada 2 de Prime Video
La serie, que acaba de regresar a Prime Video, tendrá nuevos desafíos para el protagonista quien reveló en exclusiva todos los detalles.
Es oficial: después del éxito de la primera temporada, la espera terminó y Detective: Alex Cross volvió con su segunda temporada a Prime Video con un despliegue de tres episodios iniciales que nos recordaron por qué esta serie es un referente del género de acción. A partir de hoy, con el estreno del cuarto capítulo, la plataforma lanzará una nueva entrega cada miércoles, manteniendo el pulso constante hasta su gran final.
Esta temporada lleva la narrativa hacia un rumbo mucho más audaz cuando el magnate multimillonario Lance Durand, interpretado por un inquietante Matthew Lillard, solicita protección del FBI tras recibir una amenaza de muerte que lo vincula con el asesinato de un playboy de alto perfil. El detective Alex Cross y la agente del FBI Kayla Craig (Alona Tal) encabezan esta misión crítica para proteger a Durand y dar con un asesino que disfruta dejando pistas macabras a su paso. Mientras tanto, John Sampson (Isaiah Mustafa), el socio y pilar fundamental de Cross, establece una conexión inesperada que promete añadir capas de complejidad a la trama personal de los protagonistas.
En la mente del detective: entrevista exclusiva con Aldis Hodge
En una entrevista exclusiva con minutouno.com, Aldis Hodge compartió detalles fascinantes sobre el regreso a la piel de Cross. El actor explicó que, en esta edición, encontramos a un Alex en un lugar mucho más vulnerable pero a la vez más determinado; el regreso al set fue como reencontrarse con un viejo amigo que ha pasado por un trauma reciente y aún está cicatrizando.
Hodge también destacó la química que sintió a la hora de trabajar con Matthew Lillard, asegurando que su interpretación de Durand eleva la tensión en cada escena. Además, el actor detalló su rigurosa rutina de preparación para un personaje que describe como "agotador tanto mental como físicamente". Para Hodge, no se trata solo de la preparación física —que incluye entrenamientos de alta intensidad—, sino de la gimnasia mental necesaria para habitar la psique de un analista forense que ve lo que otros ignoran. "Me aseguro de que mi cuerpo esté preparado de forma regular para ser afable y capaz de cambiar donde tenemos que ir, ya sea a través de una escena de pelea o de carrera", confesó el protagonista.
Con el cuarto episodio disponible desde hoy, la cacería comenzó formalmente. La inteligencia de Cross, sumada a la peligrosidad de los secretos de la élite de Washington, convierten a esta temporada en una de las mejores hasta el momento.
La evolución de Detective: Alex Cross entre su entrega debut y esta segunda temporada es un testimonio de cómo una producción puede madurar cuando escucha a su audiencia y profundiza en sus raíces. Mientras que la primera temporada sentó las bases del personaje con eficacia, esta nueva etapa logró elevar la calidad general mediante una narrativa mucho más cohesiva y un ritmo que no da tregua, algo que no suele suceder. La introducción del arco de Lance Durand permitió que la serie abandone cierta linealidad procesal para adentrarse en un thriller de conspiración de alto vuelo, donde los valores de producción —desde la fotografía más sombría hasta una dirección de arte más sofisticada— se sienten a la altura de los mejores exponentes del género contemporáneo.
A nivel actoral, el crecimiento es igualmente palpable. Aldis Hodge logró refinar su interpretación, encontrando un equilibrio perfecto entre la brillantez deductiva y la vulnerabilidad física de Cross, algo que se ve potenciado por la incorporación de antagonistas más complejos como el personaje de Matthew Lillard. Esta temporada no solo es más audaz en su propuesta visual, sino que también se atreve a explorar las grietas de sus protagonistas con una madurez que la primera entrega apenas sugería. El resultado es una serie exponencialmente superior que transformó lo que era un buen drama policial en una cita ineludible de la televisión de prestigio actual.
