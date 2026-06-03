Prime Video estrena "Every year after": cuál es el impacto detrás de la nueva serie de romance
Las series de romance de Prime Video generaron un alto impacto en el público y "Every year after", su nueva apuesta tiene todo para ser el nuevo furor.
Hay una pregunta que sobrevuela el consumo de nuestras ficciones favoritas y que, seamos sinceros, nos cuesta responder sin sentir un poco de culpa: ¿por qué nos genera tanta adicción ver a dos personas que se aman, arruinarlo todo por completo y tardar años en arreglarlo?
No es sadismo cinematográfico; es la búsqueda constante de ese ímpetu romántico que solo las grandes historias de amor nos pueden firmar.
Con la confirmación de la adaptación de "Every Year After" (Todos nuestros veranos) en Prime Video, la plataforma modelo en el género New Adult se prepara para revivir el debate definitivo de la comunidad lectora: ¿es posible ser el mejor amigo de tu gran amor de la infancia sin que todo termine en un absoluto caos emocional?
La serie nos mete de lleno en el tropo más desgarrador y magnético de internet: el friends to lovers (de amigos a amantes). A lo largo de la historia, veremos a Percy (Sadie Soverall) y Sam (Matt Cornett) crecer juntos en un lago idílico, compartiendo muelles, secretos de medianoche y esa tensión silenciosa que se construye lentamente, año tras año, bajo el sol de verano. Lo verdaderamente atrapante de esta propuesta no es el flechazo a primera vista; es el miedo real y visceral a cruzar la línea y perder a tu persona favorita en el mundo si las cosas salen mal. Es esa línea delgada donde el deseo y el pánico conviven en una misma mirada.
El "loop" del error y la nostalgia de lo analógico
Pero lo que hace que esta historia se desmarque de la fantasía rosa tradicional —y la razón por la cual el libro de Carley Fortune se convirtió en un fenómeno de BookTok— es que se atreve a habitar las sombras. Hay un salto temporal, un misterio latente y un error del pasado que los separa durante años. El romance contemporáneo está pegando fuerte en el streaming porque las audiencias actuales ya no compran parejas perfectas ni finales sencillos. Queremos ver personajes reales que se equivocan, que lidian con el peso de la culpa y que nos demuestren lo difícil, complejo y doloroso que es perdonar cuando dejamos atrás la adolescencia.
Visualmente, esta serie es una sobredosis de estética nostálgica: atardeceres dorados, chapuzones nocturnos cargados de tensión y el crujido de las cabañas de madera. Existe una necesidad generacional muy fuerte de escapar de las pantallas y de la rutina urbana. Esta producción nos transporta directo a esos veranos analógicos donde el único problema real era calcular cuánto tiempo nos quedaba antes de tener que armar las valijas y volver a la ciudad. Es el refugio de una "confort serie" que nos cura el estrés con olor a pino y agua de lago.
El elenco ya está generando un hype monumental en las redes sociales. Sadie Soverall y Matt Cornett tienen el enorme desafío de ponerle cuerpo y mirada a una de las parejas más queridas de la literatura juvenil. El secreto de estas adaptaciones no reside únicamente en replicar los diálogos del libro, sino en lograr transmitir esa melancolía única y pesada que solo el primer amor sabe dejar en el pecho.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario