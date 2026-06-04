El nuevo lanzamiento de Amazon en Argentina: suscripción a servicios de terceros en Prime Video

Los interesados ya pueden gestionar sus altas y sintonizar estos contenidos mediante la aplicación tradicional de la plataforma.

La grilla completa y las tarifas del lanzamiento en Argentina

A su vez, Prime Video confirmó cómo quedaron configuradas las opciones económicas:

DSPORTS ($8.499 mensuales los primeros 4 meses; luego $9.900 al mes): Espacio deportivo que abarca transmisiones de fútbol, peleas de combate, tenis, básquet, rugby, golf, ciclismo y vóley, además de toda la cita mundialista de la FIFA.

MGM+ ($4.999 por mes): Señal premium con presencia internacional que recopila series exclusivas de la marca y tanques del cine. Incluye producciones del calibre de "Robin Hood" , "Spartacus: House of Ashur" , el esperado policial "Los Westies" , y clásicos de la talla de "Casino Royale" y "Terminator: El exterminador" .

Universal+ ($9.499 mensuales): Ofrece títulos exclusivos como "Ted" , "From: El pueblo donde el terror no tiene fin" , "El Novato" y "Boston Blue" , junto al universo de franquicias de Wolf Entertainment que nuclea a "One Chicago" , "La Ley y el Orden" , "FBI" y "CIA" . En materia de cine, destaca la oscarizada "Oppenheimer" y el fenómeno animado "The Super Mario Bros.: La Película" , sumado a realities como "The Traitors" y cinco señales lineales en vivo, incluyendo el histórico "Saturday Night Live" .

ViX Premium ($7.290 al mes): El portafolio de habla hispana más extenso del planeta con producciones populares como "Doménica Montero" y "Mujeres Asesinas" , shows de telerrealidad, novelas y eventos deportivos en directo.

MUBI ($9.999 mensuales): Destino global abocado al cine de autor y propuestas ambiciosas de directores icónicos y emergentes elegidas por curadores especializados.

Adrenalina Pura+ ($6.499 por mes): Canal referente en la región para los amantes del terror, el suspenso y la acción, apuntalado por películas protagonizadas por figuras como Nicolas Cage, Sylvester Stallone, Jason Statham y Jean-Claude Van Damme.

Crunchyroll : Especializado en Animé y manga, con planes como "Crunchyroll Fan" ($5.199 al mes) y "Crunchyroll Mega Fan" ($6.099 al mes) para ver estrenos casi en simultáneo con Japón.

Sony One ($4.500 mensuales): Alternativa digital de Sony Pictures Television libre de publicidad, repleta de clásicos de culto, series de televisión y éxitos cinematográficos de taquilla.