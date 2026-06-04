El nuevo lanzamiento de Amazon en Argentina: suscripción a servicios de terceros en Prime Video
Prime Video confirmó que, a partir de este mes de junio, la suscripción a terceros ya está activa. Conocé cómo funciona y qué plataformas incluye.
El universo del entretenimiento digital en la Argentina acaba de dar un vuelco clave. A partir de este 2 de junio de 2026, la firma Amazon pateó el tablero de la oferta audiovisual en el país al anunciar que los usuarios locales ya tienen la posibilidad de abonarse a plataformas de streaming de otras empresas de manera directa a través de la interfaz de Prime Video. Esta nueva función expande de forma drástica el abanico de producciones al alcance de la mano y posiciona al servicio como una parada obligada y de categoría premium para los consumidores.
El gran atractivo de esta propuesta radica en la practicidad para el bolsillo y la comodidad diaria. Quienes decidan sumarse a estas opciones de terceros podrán explorar y dar de alta estos catálogos adicionales pagando un arancel independiente, pero con el enorme beneficio de unificar todo bajo una misma cuenta de usuario, un login único y la mismísima experiencia de navegación habitual. Para mejor, la empresa confirmó que no hace falta tener una membresía activa de Prime Video para disfrutar de esto, ya que los nuevos canales quedan disponibles de forma abierta para cualquier cliente.
Una alianza estratégica con la mira puesta en el Mundial
El catálogo inicial que ya se encuentra operativo en el territorio nacional contempla las señales de DSPORTS, MGM+, Universal+, ViX Premium, MUBI, Adrenalina Pura+, Sony One y Crunchyroll. Esta innovación llega para acoplarse a la ya conocida oferta de largometrajes y series exclusivas de la casa, que ostenta tanques de factura internacional como "Fallout", "The Boys", "El verano en que me enamoré", "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" y "La Casa de los Espíritus", sumado al catálogo de realizaciones de cuño local entre las que destacan "Belén", "Menem", "Cromañón", "Amor Animal", "Barrabrava" y la galardonada "Argentina, 1985".
Además del abanico de ficciones que se actualiza constantemente, las alternativas contratables aseguran transmisiones en tiempo real y señales lineales. La gran vedette de este apartado es la señal DSPORTS, que transmitirá la totalidad de los 104 encuentros correspondientes a la Copa Mundial de la FIFA 2026, complementado con coberturas minuciosas del evento deportivo.
Los interesados ya pueden gestionar sus altas y sintonizar estos contenidos mediante la aplicación tradicional de la plataforma.
La grilla completa y las tarifas del lanzamiento en Argentina
A su vez, Prime Video confirmó cómo quedaron configuradas las opciones económicas:
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DSPORTS ($8.499 mensuales los primeros 4 meses; luego $9.900 al mes): Espacio deportivo que abarca transmisiones de fútbol, peleas de combate, tenis, básquet, rugby, golf, ciclismo y vóley, además de toda la cita mundialista de la FIFA.
MGM+ ($4.999 por mes): Señal premium con presencia internacional que recopila series exclusivas de la marca y tanques del cine. Incluye producciones del calibre de "Robin Hood", "Spartacus: House of Ashur", el esperado policial "Los Westies", y clásicos de la talla de "Casino Royale" y "Terminator: El exterminador".
Universal+ ($9.499 mensuales): Ofrece títulos exclusivos como "Ted", "From: El pueblo donde el terror no tiene fin", "El Novato" y "Boston Blue", junto al universo de franquicias de Wolf Entertainment que nuclea a "One Chicago", "La Ley y el Orden", "FBI" y "CIA". En materia de cine, destaca la oscarizada "Oppenheimer" y el fenómeno animado "The Super Mario Bros.: La Película", sumado a realities como "The Traitors" y cinco señales lineales en vivo, incluyendo el histórico "Saturday Night Live".
ViX Premium ($7.290 al mes): El portafolio de habla hispana más extenso del planeta con producciones populares como "Doménica Montero" y "Mujeres Asesinas", shows de telerrealidad, novelas y eventos deportivos en directo.
MUBI ($9.999 mensuales): Destino global abocado al cine de autor y propuestas ambiciosas de directores icónicos y emergentes elegidas por curadores especializados.
Adrenalina Pura+ ($6.499 por mes): Canal referente en la región para los amantes del terror, el suspenso y la acción, apuntalado por películas protagonizadas por figuras como Nicolas Cage, Sylvester Stallone, Jason Statham y Jean-Claude Van Damme.
Crunchyroll: Especializado en Animé y manga, con planes como "Crunchyroll Fan" ($5.199 al mes) y "Crunchyroll Mega Fan" ($6.099 al mes) para ver estrenos casi en simultáneo con Japón.
Sony One ($4.500 mensuales): Alternativa digital de Sony Pictures Television libre de publicidad, repleta de clásicos de culto, series de televisión y éxitos cinematográficos de taquilla.
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