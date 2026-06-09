Prime Video lanzó el tráiler oficial de "Elle", la precuela de "Legalmente Rubia"

Lexi Minetree: la heredera perfecta del trono de Reese Witherspoon

La gran duda que carcomía a la conversación digital era si alguna actriz sería capaz de soportar el peso de un personaje que llevó a la fama y consagró a Reese Witherspoon. La respuesta que nos da el tráiler es un "sí" rotundo y emocionante. Lexi Minetree entendió el reto a la perfección. La joven actriz, que llamó la atención de Hello Sunshine al enviar una audición donde recreaba el icónico video de admisión a Harvard en una pileta, demuestra en cada plano del adelanto una similitud gestual y una calidez que asombran. Minetree no imita a Witherspoon; captura su esencia, su peppy-energy y esa vulnerabilidad tan humana que hace que sea imposible no encariñarse con ella desde el primer segundo.

Lo que el adelanto de Prime Video deja en claro es que la serie no teme habitar su propio "vicio" de estilo. Hay una sobredosis hermosa de moda de los noventa, paletas color pastel y un humor ácido que promete hacernos maratonear los ocho episodios sin una pizca de culpa. Además, el tráiler pone un énfasis bellísimo en el vínculo de Elle con su madre Eva (June Diane Raphael), recordándonos que la fortaleza de este ícono pop nació de una red de contención femenina indestructible.