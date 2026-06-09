Prime Video lanzó el tráiler oficial de "Elle", la precuela de "Legalmente Rubia"
La precuela de "Legalmente Rubia" estrena en Prime Video el próximo 1 de julio y te revelamos el primer adelanto oficial. Los detalles.
Hay películas que marcan una época y luego están las que crean un manifiesto estético y cultural. En 2001, Legalmente Rubia no solo nos entregó una comedia brillante; nos regaló un salvoconducto para amar el rosa, el brillo y el perfume sin pedir disculpas ni sacrificar un ápice de nuestra inteligencia.
El concepto girlie que Reese Witherspoon inmortalizó como Elle Woods demostró que la hiperfeminidad puede ser una herramienta de poder devastadora frente a un mundo que suele subestimarla. Por eso, el estreno del esperadísimo adelanto de "Elle", la precuela de Prime Video que llegará a la plataforma el próximo 1 de julio, se siente como la renovación de ese concepto que tantas de nosotras firmamos con el personaje hace más de veinte años.
El primer tráiler de la serie no solo calmó la ansiedad de los fanáticos, sino que demostró que el proyecto está sobradamente a la altura del mito. Con una ambientación exquisita que nos traslada al año 1995, la producción logra que el universo de Elle Woods se sienta fresco pero respetuoso de su esencia original.
Lejos de la parodia o el trazo grueso, el adelanto nos muestra a una adolescente en Seattle navegando los dramas del secundario, los primeros romances y las amistades complicadas, pero siempre sosteniendo ese optimismo inquebrantable que la convirtió en leyenda. El espíritu girlie no se diluye en la nostalgia noventera; al contrario, se consolida como el verdadero motor de una historia sobre aprender a confiar en una misma cuando nadie más lo hace.
Lexi Minetree: la heredera perfecta del trono de Reese Witherspoon
La gran duda que carcomía a la conversación digital era si alguna actriz sería capaz de soportar el peso de un personaje que llevó a la fama y consagró a Reese Witherspoon. La respuesta que nos da el tráiler es un "sí" rotundo y emocionante. Lexi Minetree entendió el reto a la perfección. La joven actriz, que llamó la atención de Hello Sunshine al enviar una audición donde recreaba el icónico video de admisión a Harvard en una pileta, demuestra en cada plano del adelanto una similitud gestual y una calidez que asombran. Minetree no imita a Witherspoon; captura su esencia, su peppy-energy y esa vulnerabilidad tan humana que hace que sea imposible no encariñarse con ella desde el primer segundo.
Lo que el adelanto de Prime Video deja en claro es que la serie no teme habitar su propio "vicio" de estilo. Hay una sobredosis hermosa de moda de los noventa, paletas color pastel y un humor ácido que promete hacernos maratonear los ocho episodios sin una pizca de culpa. Además, el tráiler pone un énfasis bellísimo en el vínculo de Elle con su madre Eva (June Diane Raphael), recordándonos que la fortaleza de este ícono pop nació de una red de contención femenina indestructible.
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