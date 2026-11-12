"Se agranda la familia": Cinthia Fernández mostró una ecografía

El momento continuó con los ladridos de otro de los perros de la familia, que aparentemente también reaccionaba a la situación. Al escucharlo, la bailarina intentó tranquilizarlo con unas palabras cariñosas: “Papá, todo nervioso. Tranquila, mamá, tranquila”.

La reacción de los seguidores de Cinthia Fernández ante el anuncio

El video no tardó en viralizarse y ya acumuló tres millones de visualizaciones. Sin embargo, buena parte de las reacciones estuvieron relacionadas con la confusión que provocó el anuncio inicial de la mediática.

Es que muchos usuarios interpretaron que la ecografía correspondía a un embarazo de Cinthia y creyeron que estaba por convertirse nuevamente en mamá. Cuando descubrieron que en realidad se trataba de los cachorros de Neni, dejaron comentarios cargados de sorpresa y humor.

“Me comí alto amague”, “Cinthia LPM. Felicidades, abuela”, “Pensé que venía un hermanito para las niñas” y “Entré como un caballo” fueron algunos de los mensajes que aparecieron en la publicación.

De esta manera, Fernández logró sorprender a sus seguidores con una noticia inesperada y compartió la alegría que vive junto a su mascota ante la próxima llegada de los nuevos integrantes de la familia.