El inesperado lanzamiento musical de Nicole Neumann con Martín Cirio: la reacción de las redes

“El cover que nadie pidió pero que necesitábamos”, escribió un usuario, mientras que otro burlaron a la conductora en su manera de decir screenshot: “Gracias a Dios existen los scruiinshots ”. También hubo quienes reaccionaron con humor al regreso musical de la modelo y comentaron: “La puso a cantar después de 30 años”.

Por otro lado, algunos seguidores se mostraron entusiasmados con la propuesta y dejaron mensajes de apoyo, emojis de corazones, aplausos y fuego.

Entre las respuestas, tampoco faltaron las referencias nostálgicas a la canción original y los mensajes de quienes celebraron poder volver a escuchar este tema de los años 90. Sin dudas, el adelanto despertó curiosidad y convirtió la colaboración en uno de los temas de conversación entre los seguidores de ambos.

Mirá el video de los 90 de Nicole Neuman- Do You Wanna Dancing?