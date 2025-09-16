Alejandro Sanz, en Buenos Aires: cuándo salen a la venta las entradas

Tras un arranque de gira triunfal en México, donde consiguió el sold out en sus primeras fechas y se encuentra agotando las últimas entradas para el resto del tour que está en marcha, el multipremiado artista español Alejandro Sanz anunció su visita a la Argentina, como parte de las primeras fechas confirmadas por Latinoamérica para el año próximo provocando una emoción absoluta en todos sus fanáticos argentinos que aguardan siempre con mucha expectativa y cariño su llegada a nuestro país.