Alejandro Sanz, en Buenos Aires: cuándo salen a la venta las entradas
Después de confirmar su fecha en el Campo Argentino de Polo, se reveló el día y los precios para adquirir los tickets.
Tras un arranque de gira triunfal en México, donde consiguió el sold out en sus primeras fechas y se encuentra agotando las últimas entradas para el resto del tour que está en marcha, el multipremiado artista español Alejandro Sanz anunció su visita a la Argentina, como parte de las primeras fechas confirmadas por Latinoamérica para el año próximo provocando una emoción absoluta en todos sus fanáticos argentinos que aguardan siempre con mucha expectativa y cariño su llegada a nuestro país.
Así, con el recuerdo aún latente de sus últimos show en nuestro país que reunieron más de 100.000 personas en mayo del 2023, ahora Sanz confirmó su vuelta para el 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, el 6 de marzo en el Campo de Polo de Buenos Aires y el 8 de marzo en Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba.
Ya podés agendar la información sobre venta de entradas para estas citas con uno de los cantautores más emblemáticos a nivel mundial. A partir del día martes 16 de septiembre a las 15hs, se habilitará la preventa Santander Visa con un beneficio de 6 cuotas sin interés únicamente a través de MODO.
Mientras que la venta general será el día miércoles 17 de septiembre a las 15hs con todos los medios de pago y cualquier método de pago únicamente a través de MODO y Mercado Pago. Ticketera oficial Enigmatickets.com.
Precios y ubicaciones para Alejandro Sanz en el Campo Argentino de Polo
- VIP PLATINO: $210.000 +SC
- VIP ORO: $190.000 +SC
- VIP: $160.000 +SC
- PLATEA PREF. ESTE Y OESTE: $170.000 +SC
- PLATEA ESTE Y OESTE: $140.000 +SC
- PLATEA C: $110.000 +SC
- PLATEA S/N A Y B: $85.000 +SC
- CAMPO DE PIE: $65.000 +SC
LAS FECHAS CONFIRMADAS PARA LA GIRA LATINOAMERICANA 2026 SON:
- 13 DE FEBRERO - ARENA MOVISTAR - BOGOTÁ, COLOMBIA
- 19 DE FEBRERO - ESTADIO OLÍMPICO ATAHUALPA - QUITO, ECUADOR
- 21 DE FEBRERO - ESTADIO MODELO - GUAYAQUIL, ECUADOR
- 25 DE FEBRERO - ESTADIO NACIONAL - LIMA, PERÚ
- 28 DE FEBRERO - ESTADIO BICENTENARIO LA FLORIDA - SANTIAGO, CHILE
- 4 DE MARZO - AUTÓDROMO DE ROSARIO - ROSARIO, ARGENTINA
- 6 DE MARZO - CAMPO DE POLO - BUENOS AIRES, ARGENTINA
- 8 DE MARZO - ESTADIO KEMPES - CÓRDOBA, ARGENTINA
