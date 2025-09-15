Malas noticias por el regreso anticipado de las lluvias a Buenos Aires: cuándo serán las tormentas más fuertes
El informe de los pronosticadores esperan lluvias y tormentas en el AMBA justo antes de la llegada de la primavera. Cómo sigue el clima.
El clima inestable del sábado, domingo y lunes en la madrugada sorprendió a todos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y a la espera de la primavera, el regreso de las lluvias y tormentas sería antes de lo previsto, de acuerdo con el informe de los los pronosticadores.
Si bien la semana tuvo precipitaciones en horas de la madrugada, transcurrió con buenas condiciones del clima, junto a temperaturas de entre 12 y 21 grados. La tendencia de las próximas jornadas sería con marcas térmicas agradables, en la despedida del invierno.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el martes tendría buen tiempo, con neblinas matinales y cielo algo nublado durante toda la jornada; acompañado de temperaturas que rondarán entre 12 grados de mínima y 21 de máxima.
El miércoles y el jueves tendrían, siempre según el SMN, cielo mayormente nublado y sin lluvias. Con temperaturas mínimas de 16 y 15 grados, respectivamente; y máximas de 24 para cada día.
Cerrando la semana, el viernes se presentaría también con cielo mayormente nublado y acompañado de una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que ascendería a los 23.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El organismo nacional no prevé precipitaciones en su pronóstico extendido para el AMBA, que llega hasta el domingo 21 de septiembre inclusive, con lo que el invierno se despediría con clima estable.
Sin embargo, el sitio especializado Meteored sí pronostica el regreso del tiempo inestable antes de la llegada de la primavera, justamente el sábado 20 de septiembre.
El portal meteorológico tiene un 90% de probabilidades de precipitaciones para esa jornada en Buenos Aires. En el detalle, estima "lluvia débil" entre las 9 y las 15 horas, para cuando prevé tormentas hasta las 18 horas inclusive.
Como siempre, y teniendo en cuenta que recién es principio de semana, restará ir bien cómo evoluciona el pronóstico y si finalmente se afianzan estas lluvias.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario