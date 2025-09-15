Malas noticias por el regreso anticipado de las lluvias a Buenos Aires: cuándo serán las tormentas más fuertes

Cerrando la semana, el viernes se presentaría también con cielo mayormente nublado y acompañado de una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que ascendería a los 23.

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

El organismo nacional no prevé precipitaciones en su pronóstico extendido para el AMBA, que llega hasta el domingo 21 de septiembre inclusive, con lo que el invierno se despediría con clima estable.

Sin embargo, el sitio especializado Meteored sí pronostica el regreso del tiempo inestable antes de la llegada de la primavera, justamente el sábado 20 de septiembre.

El portal meteorológico tiene un 90% de probabilidades de precipitaciones para esa jornada en Buenos Aires. En el detalle, estima "lluvia débil" entre las 9 y las 15 horas, para cuando prevé tormentas hasta las 18 horas inclusive.

meteored (11) El pronóstico de lluvias y tormentas en el AMBA, según Meteored.

Como siempre, y teniendo en cuenta que recién es principio de semana, restará ir bien cómo evoluciona el pronóstico y si finalmente se afianzan estas lluvias.