Otro golpe al bolsillo: cuánto cuesta la nafta a partir de esta semana

Según informó el sitio El Día de La Plata, durante el fin de semana las estaciones de servicios de YPF actualizaron sus precios por litro para quedar de la siguiente manera:

Nafta súper: $ 1.370

Nafta premium: $ 1.618

Gasoil: $ 1.347 a $ 1.551

Para este lunes, en la Ciudad de Buenos Aires, el litro de nafta súper está a $ 1372, el de nafta premium (infinia, en el caso de YPF) está a $ 1619 y el de diesel está a $ 1553, como se vio por la pantalla de C5N.

aumentos combustibles nafta

"El enfriamiento es particularmente visible en la movilidad. En rutas y ciudades, la circulación de vehículos se ha reducido en comparación con meses anteriores. Los camiones de transporte de mercadería viajan con menor frecuencia y algunos autos particulares restringen sus desplazamientos, lo que incide directamente en la demanda de combustibles y, por ende, en las ventas de estaciones de diferentes regiones del país", informaron desde el sitio especializado Surtidores.