La Voz Argentina: quién fue el nuevo eliminado del Team Miranda!

Luego, en segundo lugar y tras un largo debate, Juliana comunicó que quien seguía rumbo a la próxima etapa era Eugenia Rodríguez, en el día de su cumpleaños, lo hizo con “Inolvidable”, de Laura Pausini.

Ale Sergi fue el encargado de dar a conocer el nombre de la última persona salvada: Pablo Cuello . El tucumano había interpretado “Señora de las 4 décadas”, uno de los grandes clásicos de Ricardo Arjona y conquistó a todos.

Una vez que el dúo pop tomó su decisión, llegó el momento de conocer los puntajes del resto de lo coaches y co coaches. Emiliano Villagra fue el primero en pasar a la próxima etapa.

Sofía Verna , que se lució mostrando su versatilidad al pasar de un tema de Céline Dion a uno de folclore, se salvó antes del mano a mano final que quedó entre Thomas Guzmán y Aimel Sali .

"Es una decisión fuertísima la de esta noche. ¡Quién sigue en el Team Miranda! por votación de los coaches y co-entrenadores es Thomas", comunicó Nico Occhiato , dando a conocer así la eliminación de Aimel