Alejandro Sanz presentó su nuevo tema y volvió a hablar de su salud mental: "Para sanar, necesitas..."

El tuit de Alejandro Sanz que alertó a sus fans en 2023

En mayo del 2023, el reconocido cantante abría su corazón en X, diciendo: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguinen más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer", comenzaba.

Y agregaba: "Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", revelaba en aquel entonces.

Alejandro Sanz.jpg

A tan solo un mes de compartir sus sentimientos, se hacía pública la ruptura con la artista cubana Rachel Valdés. En la canción que acaba de estrenar, hace referencia a esta separación con las líneas: "Por muchas palmeras que pongamos en el jardín, nunca será La Habana, siempre será Madrid". También menciona: "Si fuiste tú quien me enseñó a pintar, ¿por qué no me hablaste de los grises?".

Embed - Alejandro Sanz on Instagram: "Componer y escribir es mi único camino para seguir, así me expreso y así vivo. Compartir con vosotrxs “Palmeras en el jardín” realmente es una felicidad orgullosa y extrema por todo el trabajo y pasión que hay en ella. Disfrútenla, cuénteme. Ahora soy yo el que os escucha a vosotrxs, y quiero saberlo todo. Dejo en mi Bio el link para que la escuchen aquí, allí, en una palmera y en la luna. " View this post on Instagram A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz)

Sanz profundizó sobre lo que sintió en ese entonces y dijo: "Ese estado de ánimo llegó por una serie de cosas, un cúmulo de cosas, venía desde hacía mucho tiempo no tratándome demasiado bien, ocupándome mucho de mi carrera pero muy poco de mi aspecto personal y se juntó con varias cosas, incluidas sentimentales, profesionales, en fin, un montón de cosas que me llevaron a ese punto".

"Entré en un proceso que es largo, y que no solo es largo, sino que probablemente dure toda la vida, que es intentar estar lo mejor posible dentro de que las emociones y estados de ánimo fluctuan y que es una cosa normal", aseguró en una reciente entrevista.

Para cerrar, habló de su nuevo tema "Palmeras en el jardín": "Esta canción es un poco consecuencia de lo que he ido logrando con el esfuerzo, y con el trabajo y con la terapia, y es que para sanar determinadas heridas, necesitas expresar lo que te está ocurriendo y tienes que hacerlo así".

alejandro sanz salud mental.mp4