Lali Espósito mostró cómo vive la previa a sus shows en River Plate: "Los días..."
Con mucha emoción, la cantante compartió en sus redes sociales cómo vive los días previos a los shows agotados en el Monumental. No te pierdas los detalles.
El reloj no detiene su marcha y la expectativa de la comunidad musical argentina se encuentra en su punto más álgido. Faltan menos de veinte jornadas para que se concrete uno de los acontecimientos más trascendentales del pop local: las dos funciones con localidades absolutamente agotadas que brindará Lali Espósito en el Estadio River Plate. En la antesala de estas dos noches históricas, la consagrada artista atraviesa este tramo definitivo sumergida en una marea de intensos sentimientos y una adrenalina desbordante.
Luego de haber compartido con su público una profunda reflexión en la que confesaba que ni en sus fantasías más descabelladas lograba visualizar un presente de semejante magnitud, la cantante decidió darles un regalo muy especial a sus seguidores. Con el objetivo de calmar la ansiedad generalizada, la actriz abrió de par en par las puertas de su rutina privada para exhibir la trastienda de la gigantesca puesta en escena que sacudirá los cimientos del Antonio Vespucio Liberti.
La revelación de este detrás de escena llegó mediante una conmovedora publicación que la estrella subió a su cuenta oficial de Instagram. Con este gesto, dejó en claro que no se permite ni un instante de relajación en pos de asegurar que las dos veladas salgan a la perfección de principio a fin.
Acompañando el material con el conciso texto "Los días previos ", Lali expuso un compilado de fotografías y fragmentos audiovisuales que ilustran a la perfección el inmenso nivel de exigencia física y mental que demanda una producción de este calibre.
En las diferentes imágenes del carrusel, se la puede observar ejecutando rigurosas rutinas de entrenamiento en el gimnasio con el fin de optimizar su resistencia sobre el escenario, puliendo detalladamente los esquemas coreográficos en compañía de su staff de bailarines y pasando jornadas interminables en el estudio de grabación para ajustar los últimos arreglos de sonido del repertorio.
El posteo en la red social capturó de inmediato la atención del público, cosechando miles de corazones y comentarios de aliento por parte de sus fanáticos en cuestión de minutos. El álbum íntimo también expuso a la protagonista liderando las reuniones cruciales junto a su equipo de productores y supervisando el armado logístico en las propias instalaciones del Monumental para ir asimilando la inmensidad del estadio.
Para coronar el recorrido virtual, la cantante optó por incluir una tierna y relajada postal capturada en la tranquilidad de su vivienda. Una imagen que demuestra que, a pesar de las extenuantes jornadas de preparación y las presiones lógicas que acarrea un show de estas dimensiones, la referente del pop sabe cómo encontrar el momento justo para desconectarse, bajar a tierra y recuperar fuerzas de cara al gran desafío de su carrera.
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