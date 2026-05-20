Lali Espósito mostró cómo vive la previa a sus shows en River Plate: "Los días..."

Acompañando el material con el conciso texto "Los días previos ", Lali expuso un compilado de fotografías y fragmentos audiovisuales que ilustran a la perfección el inmenso nivel de exigencia física y mental que demanda una producción de este calibre.

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En las diferentes imágenes del carrusel, se la puede observar ejecutando rigurosas rutinas de entrenamiento en el gimnasio con el fin de optimizar su resistencia sobre el escenario, puliendo detalladamente los esquemas coreográficos en compañía de su staff de bailarines y pasando jornadas interminables en el estudio de grabación para ajustar los últimos arreglos de sonido del repertorio.

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El posteo en la red social capturó de inmediato la atención del público, cosechando miles de corazones y comentarios de aliento por parte de sus fanáticos en cuestión de minutos. El álbum íntimo también expuso a la protagonista liderando las reuniones cruciales junto a su equipo de productores y supervisando el armado logístico en las propias instalaciones del Monumental para ir asimilando la inmensidad del estadio.

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Para coronar el recorrido virtual, la cantante optó por incluir una tierna y relajada postal capturada en la tranquilidad de su vivienda. Una imagen que demuestra que, a pesar de las extenuantes jornadas de preparación y las presiones lógicas que acarrea un show de estas dimensiones, la referente del pop sabe cómo encontrar el momento justo para desconectarse, bajar a tierra y recuperar fuerzas de cara al gran desafío de su carrera.