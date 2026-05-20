Filtran presunta declaración de la China Suárez en apoyo a Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas

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A su vez, Suárez no dudó en catalogar de manera sumamente positiva el presente familiar que edificó junto al deportista, proyectando metas en común de cara al futuro. “La señora Eugenia manifestó que mantiene una buena relación con Mauro, que Mauro es un buen padre y un buen progenitor, que actualmente tienen un entorno familiar saludable, y que tienen planes positivos para el futuro, que han hecho buenos planes para todos los niños”, sostiene el documento oficial.

El convulsionado trámite de separación que afrontan Nara e Icardi impacta de forma directa en el bienestar emocional de los chicos, un aspecto en el cual la testigo aseguró tener un rol activo de protección y acompañamiento. “La señora Eugenia añadió que, durante el proceso de divorcio que están atravesando Mauro y los niños, ella ha intentado apoyarlos en la medida de lo posible, procurando que los niños no se vean negativamente afectados por la situación, y que durante el tiempo que pasan juntos no hace distinciones entre ellos y sus propios hijos, tratando de ocuparse de ellos y apoyar a Mauro”, puntualizó.

Esta fuerte jugada en la justicia turca responde a un drástico cambio en la estrategia de defensa del delantero. Luego de que los magistrados de la ciudad de Milán rechazaran en primera instancia su pedido de restitución, Icardi decidió mover sus fichas y reiterar la solicitud de tenencia en el país donde reside y trabaja formalmente. Sus representantes legales, las abogadas Elba Marcovecchio y Lara Piro, le aconsejaron mudar el reclamo a dicha jurisdicción con el propósito de agilizar los plazos legales, en un escenario donde todavía se debate qué nación posee la competencia definitiva para resolver el pleito.

Como era de esperarse, la respuesta del lado de Wanda Nara y su letrada patrocinante, Ana Rosenfeld, no se hizo esperar. Ambas mujeres se apersonaron de inmediato en la sede de la Embajada de Turquía en la Argentina con el fin de asentar una denuncia formal contra el futbolista por el supuesto incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria correspondiente a las dos nenas.

Este conflicto, que escaló a niveles alarmantes, mantiene a la conductora en un estado de profunda angustia. Así lo reveló la conductora Flor de la V en su ciclo televisivo "Los profesionales", emitido por la pantalla de El Nueve, al dar cuenta de una charla íntima y desgarradora que mantuvo con la empresaria tras la última ceremonia de los premios Martín Fierro.

Al aire, la animadora rememoró las palabras exactas de Wanda tras romper en llanto en los pasillos del evento: “Me dice: ‘No’ y yo creí que venía por el lado de la crítica por ganar la terna a mejor conductora, pero no. Se largó a llorar y me dijo: ‘No soporto más lo que me hace este hijo de puta, Mauro. Acabo de venir de la Embajada de Turquía porque me quiere sacar a mis hijas’. Me decía esto. ‘Yo lo que hago es trabajar, no le juego la vida a nadie. Te podría gustar o no, no me meto con nadie, pero la verdad esto me parece un montón’”.