Filtran presunta declaración de la China Suárez en apoyo a Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas
En medio de la guerra entre Icardi y Wanda Nara, ahora se hizo pública la declaración de la actriz. "Trata a mis hijos como propios", dice el escrito.
La interminable y encarnizada batalla judicial que mantienen Mauro Icardi y Wanda Nara sumó una página completamente inesperada que promete sacudir los cimientos del mundo del espectáculo. En un movimiento que nadie vio venir, Eugenia La China Suárez se presentó ante los tribunales de Turquía para brindar su testimonio como testigo clave en la demanda por restitución internacional que el deportista inició con el firme objetivo de quedarse con la tenencia absoluta de las dos menores que tienen en común con la conductora.
El acta con la declaración de la actriz fue sacada a la luz por la periodista Naiara Vecchio a través de su perfil oficial en la plataforma X, exponiendo intimidades sobre la rutina del hogar y el desempeño de Icardi en su rol paterno. El texto judicial difundido en las redes sociales detalla los argumentos con los que la ex "Casi Ángeles" buscó respaldar al futbolista del Galatasaray.
“La señora Eugenia manifestó que ella también tiene tres hijos, que dos de sus hijas tienen edades similares a las de las hijas de Mauro y que además tiene un hijo de cinco años”, reza el inicio de la documentación filtrada. En ese mismo descargo, Suárez hizo especial hincapié en el profundo lazo afectivo que une a sus propios hijos con el jugador. Según el acta, la testigo “señaló que su hijo quiere mucho a Mauro y que la relación de Mauro con sus hijas también es muy buena. Indicó que Mauro es un muy buen padre, que se ocupa muy bien tanto de sus propias hijas como de sus tres hijos, que su comunicación con ellos es muy buena, y que sus propios hijos tratan a Mauro como a un padre y lo consideran como tal”.
Lejos de tratarse de un vínculo superficial, el escrito describe un día a día compartido en el que los menores de ambas familias consolidaron una dinámica muy unida. “La señora Eugenia manifestó que la relación de Mauro con sus hijas es muy buena, que pasan muy buenos momentos juntos, y que en dos ocasiones han permanecido juntos durante períodos prolongados, durante los cuales pasaron momentos muy agradables”, se detalla en los párrafos de la presunta comparecencia. Asimismo, se aclara que los chicos comparten juegos cotidianos aprovechando la cercanía de sus edades, divirtiéndose al bailar, maquillarse y recrearse juntos. Para otorgarle mayor peso a su relato, la actriz le exhibió al magistrado a cargo de la entrevista diversos registros fotográficos y filmaciones desde su propio teléfono celular, donde se podía observar a los niños disfrutando del mar y jugando a la pelota.
A su vez, Suárez no dudó en catalogar de manera sumamente positiva el presente familiar que edificó junto al deportista, proyectando metas en común de cara al futuro. “La señora Eugenia manifestó que mantiene una buena relación con Mauro, que Mauro es un buen padre y un buen progenitor, que actualmente tienen un entorno familiar saludable, y que tienen planes positivos para el futuro, que han hecho buenos planes para todos los niños”, sostiene el documento oficial.
El convulsionado trámite de separación que afrontan Nara e Icardi impacta de forma directa en el bienestar emocional de los chicos, un aspecto en el cual la testigo aseguró tener un rol activo de protección y acompañamiento. “La señora Eugenia añadió que, durante el proceso de divorcio que están atravesando Mauro y los niños, ella ha intentado apoyarlos en la medida de lo posible, procurando que los niños no se vean negativamente afectados por la situación, y que durante el tiempo que pasan juntos no hace distinciones entre ellos y sus propios hijos, tratando de ocuparse de ellos y apoyar a Mauro”, puntualizó.
Esta fuerte jugada en la justicia turca responde a un drástico cambio en la estrategia de defensa del delantero. Luego de que los magistrados de la ciudad de Milán rechazaran en primera instancia su pedido de restitución, Icardi decidió mover sus fichas y reiterar la solicitud de tenencia en el país donde reside y trabaja formalmente. Sus representantes legales, las abogadas Elba Marcovecchio y Lara Piro, le aconsejaron mudar el reclamo a dicha jurisdicción con el propósito de agilizar los plazos legales, en un escenario donde todavía se debate qué nación posee la competencia definitiva para resolver el pleito.
Como era de esperarse, la respuesta del lado de Wanda Nara y su letrada patrocinante, Ana Rosenfeld, no se hizo esperar. Ambas mujeres se apersonaron de inmediato en la sede de la Embajada de Turquía en la Argentina con el fin de asentar una denuncia formal contra el futbolista por el supuesto incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria correspondiente a las dos nenas.
Este conflicto, que escaló a niveles alarmantes, mantiene a la conductora en un estado de profunda angustia. Así lo reveló la conductora Flor de la V en su ciclo televisivo "Los profesionales", emitido por la pantalla de El Nueve, al dar cuenta de una charla íntima y desgarradora que mantuvo con la empresaria tras la última ceremonia de los premios Martín Fierro.
Al aire, la animadora rememoró las palabras exactas de Wanda tras romper en llanto en los pasillos del evento: “Me dice: ‘No’ y yo creí que venía por el lado de la crítica por ganar la terna a mejor conductora, pero no. Se largó a llorar y me dijo: ‘No soporto más lo que me hace este hijo de puta, Mauro. Acabo de venir de la Embajada de Turquía porque me quiere sacar a mis hijas’. Me decía esto. ‘Yo lo que hago es trabajar, no le juego la vida a nadie. Te podría gustar o no, no me meto con nadie, pero la verdad esto me parece un montón’”.
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