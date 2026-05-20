"The Boys" llegó a su final: quién vive y quién muere en la batalla contra Homelander
Luego de siete años de éxito en Prime Video, "The Boys" finalmente cerró su saga con una épica batalla. Conocé todos los detalles del último episodio.
Durante cinco temporadas, The Boys no fue solamente la parodia más sangrienta de la televisión; sino que supo convertirse en el emblema de superhéroes favorito de la televisión, un espejo deformado de nuestra propia sociedad donde el heroísmo se medía en litros de sangre y cinismo. Pero todo contrato emocional tiene su cláusula de cierre, y la obra cumbre de Prime Video se despidió para siempre con un desenlace que abandona la sátira para vestirse con los ropajes de la tragedia griega. En este último acto, la pregunta de quién vive y quién muere no se responde con estadísticas, sino con el peso moral del destino de cada personaje.
El mundo que nos presentó esta última entrega era una pesadilla absoluta controlada por el capricho divino y errático de Patriota (Homelander). Frente a este dios desquiciado, el plan final de los muchachos no requería solo fuerza, sino el sacrificio de su propia humanidad. La batalla final en la Casa Blanca no fue un choque de titanes, sino la deconstrucción de los mitos que sostuvieron a la serie desde el primer día.
La gran genialidad poética de este final radica en que las muertes de los antagonistas no ocurrieron por un despliegue de poder, sino por la ironía de sus propios pecados. Profundo (Deep), que durante años maltrató y traicionó a la fauna marina que decía proteger, encontró su final en la oscuridad del océano, devorado y traicionado por aquellos que alguna vez consideró sus súbditos, dándole a Annie (Starlight) la redención definitiva que tanto buscaba. Por su parte, la caída del reverendo Oh Father a manos de Leche Materna (Milk) y Hughie rozó el absurdo trágico: el hombre que destruía con su voz fue destruido por su propio silencio, cuando una mordaza impidió que sus ultrasonidos salieran de su boca, haciendo estallar su cabeza desde adentro.
Pero el verdadero núcleo del episodio, la "fantasía aspiracional" de ver caer al tirano, se reservó para el Despacho Oval. La caída de Patriota fue devastadora no por la violencia física, sino por la demolición de su ego. Gracias a una Kimiko impulsada por el recuerdo de su amado Frenchie, el rayo nuclear despojó al monstruo de su divinidad.
Ver a Patriota arrodillado, sin poder volar, sin rayos láser, rogando patéticamente por su vida y prometiendo rebajarse a lo absurdo ante un Carnicero (Butcher) implacable, fue el verdadero desenlace del personaje. No murió como un dios en batalla; murió como el chiste triste que siempre fue detrás de su capa. La palanca de metal de Butcher simplemente selló una muerte moral que ya había ocurrido minutos antes.
Sin embargo, el triunfo en el universo de The Boys nunca es gratuito. La muerte más dolorosa de este final no fue la del villano, sino la del antihéroe que nos guio a través de esta oscuridad. Tras la caída del dictador, Carnicero descubrió la peor de las soledades: el rechazo de Ryan, quien vio en él la misma oscuridad que en su padre biológico, y la muerte por vejez de su perro Terror, su último cable a tierra.
Convertido en un hombre sin nada que perder, Butcher intentó el genocidio final, obligando a su propia familia elegida a detenerlo. La escena de su muerte en los brazos de Hughie, herido por el único chico que intentó salvarle el alma, es de un lirismo desgarrador. Carnicero no pudo sobrevivir a la paz porque su única razón de ser era la guerra. Murió arrepentido, dejando que su último suspiro fuera el precio para que el resto pudiera, finalmente, mirar al futuro sin miedo.
El epílogo nos devuelve a la realidad con un sabor agridulce que es muy fiel al estilo de la serie. Vought sigue en pie, ahora bajo el mando frío e institucional de Stan Edgar, recordándonos que las corporaciones siempre sobreviven a los hombres. Pero en los márgenes de ese sistema, los supervivientes encontraron su refugio.
Leche Materna finalmente pudo elegir la paz de un hogar, mientras que Hughie y Annie se preparan para comenzar una nueva vida, esperando una hija a la que llamarán Robin. Es un círculo perfecto que se cierra: la historia que comenzó con la muerte trágica de una Robin en el primer episodio de la serie, ahora se despide con la promesa de una nueva Robin que crecerá en un mundo libre de Patriota. The Boys terminó, y con ella, se fue una parte de nuestra propia catarsis televisiva.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario