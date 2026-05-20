"The Boys" llegó a su final: quién vive y quién muere en la batalla contra Homelander

Embed - The Boys– Temporada Final | Trailer Oficial | Prime Video

Ver a Patriota arrodillado, sin poder volar, sin rayos láser, rogando patéticamente por su vida y prometiendo rebajarse a lo absurdo ante un Carnicero (Butcher) implacable, fue el verdadero desenlace del personaje. No murió como un dios en batalla; murió como el chiste triste que siempre fue detrás de su capa. La palanca de metal de Butcher simplemente selló una muerte moral que ya había ocurrido minutos antes.

Sin embargo, el triunfo en el universo de The Boys nunca es gratuito. La muerte más dolorosa de este final no fue la del villano, sino la del antihéroe que nos guio a través de esta oscuridad. Tras la caída del dictador, Carnicero descubrió la peor de las soledades: el rechazo de Ryan, quien vio en él la misma oscuridad que en su padre biológico, y la muerte por vejez de su perro Terror, su último cable a tierra.

Convertido en un hombre sin nada que perder, Butcher intentó el genocidio final, obligando a su propia familia elegida a detenerlo. La escena de su muerte en los brazos de Hughie, herido por el único chico que intentó salvarle el alma, es de un lirismo desgarrador. Carnicero no pudo sobrevivir a la paz porque su única razón de ser era la guerra. Murió arrepentido, dejando que su último suspiro fuera el precio para que el resto pudiera, finalmente, mirar al futuro sin miedo.

El epílogo nos devuelve a la realidad con un sabor agridulce que es muy fiel al estilo de la serie. Vought sigue en pie, ahora bajo el mando frío e institucional de Stan Edgar, recordándonos que las corporaciones siempre sobreviven a los hombres. Pero en los márgenes de ese sistema, los supervivientes encontraron su refugio.

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Leche Materna finalmente pudo elegir la paz de un hogar, mientras que Hughie y Annie se preparan para comenzar una nueva vida, esperando una hija a la que llamarán Robin. Es un círculo perfecto que se cierra: la historia que comenzó con la muerte trágica de una Robin en el primer episodio de la serie, ahora se despide con la promesa de una nueva Robin que crecerá en un mundo libre de Patriota. The Boys terminó, y con ella, se fue una parte de nuestra propia catarsis televisiva.