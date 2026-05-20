Marcelo Tinelli vuelve al periodismo deportivo para el Mundial 2026: todos los detalles
El conductor confirmó su regreso al fútbol después de más de 30 años y formará parte de un proyecto especial durante la próxima Copa del Mundo.
Marcelo Tinelli volverá oficialmente al periodismo deportivo. Después de décadas alejado de ese rol, el conductor anunció que será parte de la cobertura especial del Mundial 2026 y volverá a involucrarse de lleno con el universo futbolero, un ámbito donde comenzó su carrera antes de transformarse en una de las figuras más populares de la televisión argentina.
La noticia se conoció en el marco de una presentación vinculada a la programación especial que realizará Infobae durante la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Allí, Tinelli habló sobre este nuevo desafío y dejó en claro la emoción que le genera regresar a una de sus grandes pasiones.
El conductor recordó que sus primeros pasos en los medios estuvieron ligados al deporte y especialmente al fútbol, mucho antes del éxito masivo de Videomatch y ShowMatch. De hecho, trabajó durante años en radio y programas deportivos, donde construyó buena parte de su experiencia frente al micrófono.
“Volver a mi pasión”, dijo Marcelo Tinelli sobre su regreso al periodismo deportivo
Según trascendió, tendrá participaciones especiales durante el Mundial y será una de las caras visibles de una cobertura enfocada principalmente en la Selección argentina y el clima alrededor del torneo. “Volver a mi pasión”, resumió Tinelli al hablar de este regreso, en una frase que rápidamente empezó a circular en redes sociales entre fanáticos del conductor y del fútbol.
La propuesta habría surgido tras conversaciones con el empresario de medios Daniel Hadad, con quien mantiene una histórica relación profesional. La idea del proyecto es mezclar actualidad, análisis, entrevistas y el estilo relajado que siempre caracterizó al conductor.
El regreso de Tinelli al periodismo deportivo también despertó cierta nostalgia entre quienes recuerdan sus inicios en Radio Rivadavia y sus primeras experiencias cubriendo fútbol argentino. Antes del fenómeno televisivo que marcó a generaciones, el conductor ya tenía una fuerte conexión con el deporte y el relato futbolero.
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