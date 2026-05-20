Marcelo Tinelli vuelve al periodismo deportivo para el Mundial 2026: todos los detalles

Según trascendió, tendrá participaciones especiales durante el Mundial y será una de las caras visibles de una cobertura enfocada principalmente en la Selección argentina y el clima alrededor del torneo. “Volver a mi pasión”, resumió Tinelli al hablar de este regreso, en una frase que rápidamente empezó a circular en redes sociales entre fanáticos del conductor y del fútbol.

La propuesta habría surgido tras conversaciones con el empresario de medios Daniel Hadad, con quien mantiene una histórica relación profesional. La idea del proyecto es mezclar actualidad, análisis, entrevistas y el estilo relajado que siempre caracterizó al conductor.

El regreso de Tinelli al periodismo deportivo también despertó cierta nostalgia entre quienes recuerdan sus inicios en Radio Rivadavia y sus primeras experiencias cubriendo fútbol argentino. Antes del fenómeno televisivo que marcó a generaciones, el conductor ya tenía una fuerte conexión con el deporte y el relato futbolero.