Alex Caniggia reveló su pelea con Mariana Nannis: "Me echó"

“Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra, como mucho. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento. Le dije: ‘¿Qué me hacés? Mudarme con todas las cosas, mi jermu está embarazada, ya viene la beba’”, sumó el conductor.

“Me echó. Bueno, nos reputeamos y me mudé. A todo esto, lo peor fue que cuando vino nunca vivió en el departamento”, agregó Alex Caniggia. Además, contó que su madre le pidió, a través de sus abogados, que siguiera pagando las expensas del departamento en cuestión.

“Ni siquiera se preocupó a ver la panza, a ver la nieta. Ni me felicitó, ni felicitó a mi mujer, nada. O sea, nació y ella estaba acá y ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre. Así que esto no se lo voy a perdonar a mi vieja nunca en mi vida, para mí ya no existe, le hice la cruz”, cerró furioso Alex Caniggia.

Alex Caniggia Mariana Nannis