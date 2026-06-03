En este tramo final de la historia, Cassie se sumerge en una de las transiciones más radicales de su arco dramático. Con el proyecto en mente de consumar su boda con Nate Jacobs (Jacob Elordi), la joven toma la determinación de volverse realizadora de contenidos para adultos abriendo un perfil en la plataforma OnlyFans, buscando por esa vía obtener el respaldo financiero para costear la celebración.

image Con fotos en topless, Sydney Sweeney se defendió de las críticas tras el final de "Euphoria"

Esta línea argumental prendió las alarmas y generó reproches cruzados tanto en los espectadores comunes como en las propias trabajadoras de ese entorno virtual, quienes impugnaron la forma en que se retrató dicha labor y catalogaron ciertos pasajes como directamente humillantes.

Lejos de achicarse o exhibir arrepentimiento, Sweeney sacó pecho por las decisiones creativas que moldearon la evolución de Cassie y ratificó que concibe esos desnudos como una faceta inherente a su oficio actoral. Aunque un sector de la comunidad virtual se mostró inflexible frente a sus argumentos, otra porción considerable de los usuarios salió a respaldarla de forma virtual, elogiando su enorme destreza interpretativa frente a las cámaras.

Sydney Sweeney Las fotos de Sydney Sweeney.

La postura de la actriz encontró un aval fundamental en la voz de Sam Levinson. El showrunner de "Euphoria" ensalzó públicamente las virtudes de la joven y destapó en un reportaje reciente con The New York Times que fue la propia intérprete quien forzó la barra para conservar los fragmentos explícitos que él contemplaba atenuar en los libretos originales. “Cuando escribí la historia pensé que quizá no necesitábamos tantos desnudos o que había maneras de evitar ciertas cosas. Ella me miró y me dijo: ‘¿Es broma? Estoy interpretando a una modelo de OnlyFans. ¿Me estás diciendo que vas a evitar el tema?’”, rememoró el realizador norteamericano, resaltando la enorme valentía de su dirigida: “Ella es totalmente intrépida y siempre llega preparada y dispuesta para darlo todo”.

Sydney Sweeney Las fotos de Sydney Sweeney

Dentro del abanico de secuencias que encendieron la indignación colectiva de los suscriptores, sobresale un pasaje crítico donde Cassie realiza una transmisión virtual en vivo y un usuario anónimo le ofrece la suma de 700 dólares a cambio de cumplir con una consigna sumamente degradante. En ese instante de la trama, el personaje experimenta un colapso psicológico y afectivo, dejando a la vista el alarmante nivel de desprotección y exposición al que se somete con tal de conservar sus niveles de popularidad digital y captar el interés del universo masculino.

En otras instancias del relato, se la puede observar registrando videos con juguetería erótica, comercializando prendas íntimas usadas a sus clientes estables y cumpliendo de forma audiovisual con las diversas peticiones subidas de tono que le formulan los abonados de su canal.