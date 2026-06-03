Con fotos en topless, Sydney Sweeney se defendió de las críticas tras el final de "Euphoria"
Luego del final de la serie de HBO Max, la actriz compartió unas imágenes que provocaron una gran repercusión en sus seguidores. Los detalles.
El reciente desenlace de la tercera y última temporada de "Euphoria" no vino acompañado precisamente de calma para sus protagonistas. En esta oportunidad, Sydney Sweeney quedó posicionada en el ojo de la tormenta mediática debido al rumbo que tomó su personaje en la ficción de HBO Max, lo que empujó a la actriz a romper el silencio y contestar de manera directa a los cuestionamientos virtuales mediante una llamativa publicación en sus plataformas digitales.
La intérprete de 28 años, encargada de ponerse en la piel de Cassie Howard dentro de la celebrada producción, no se quedó de brazos cruzados ante la ola de opiniones negativas que despertó el fuerte contenido erótico de esta última entrega. Para hacerles frente, apeló a su cuenta oficial y subió un compendio de postales osadas capturadas tras bambalinas, complementadas con un mensaje sumamente escueto pero contundente.
Aprovechando el pico de efervescencia de la audiencia tras la emisión del capítulo de cierre el pasado domingo, la estrella oriunda de Estados Unidos se volcó a su perfil y disparó: “Se llama… actuar”.
Al lado de esta frase, la actriz colgó un carrusel fotográfico donde se la puede ver compartiendo momentos de las jornadas de grabación junto a colegas del reparto estable como Jacob Elordi y Alexa Demie, alternando también con retratos individuales donde luce las indumentarias más debatidas de la temporada, incluyendo un particular disfraz de canino que rápidamente se transformó en un fenómeno viral en internet.
Las imágenes difundidas por la artista exhiben detalladamente las piezas de diseño y la caracterización empleadas para los fragmentos que desataron la polémica entre los televidentes, quienes argumentaban una supuesta hipersexualización en el tratamiento de su papel.
En este tramo final de la historia, Cassie se sumerge en una de las transiciones más radicales de su arco dramático. Con el proyecto en mente de consumar su boda con Nate Jacobs (Jacob Elordi), la joven toma la determinación de volverse realizadora de contenidos para adultos abriendo un perfil en la plataforma OnlyFans, buscando por esa vía obtener el respaldo financiero para costear la celebración.
Esta línea argumental prendió las alarmas y generó reproches cruzados tanto en los espectadores comunes como en las propias trabajadoras de ese entorno virtual, quienes impugnaron la forma en que se retrató dicha labor y catalogaron ciertos pasajes como directamente humillantes.
Lejos de achicarse o exhibir arrepentimiento, Sweeney sacó pecho por las decisiones creativas que moldearon la evolución de Cassie y ratificó que concibe esos desnudos como una faceta inherente a su oficio actoral. Aunque un sector de la comunidad virtual se mostró inflexible frente a sus argumentos, otra porción considerable de los usuarios salió a respaldarla de forma virtual, elogiando su enorme destreza interpretativa frente a las cámaras.
La postura de la actriz encontró un aval fundamental en la voz de Sam Levinson. El showrunner de "Euphoria" ensalzó públicamente las virtudes de la joven y destapó en un reportaje reciente con The New York Times que fue la propia intérprete quien forzó la barra para conservar los fragmentos explícitos que él contemplaba atenuar en los libretos originales. “Cuando escribí la historia pensé que quizá no necesitábamos tantos desnudos o que había maneras de evitar ciertas cosas. Ella me miró y me dijo: ‘¿Es broma? Estoy interpretando a una modelo de OnlyFans. ¿Me estás diciendo que vas a evitar el tema?’”, rememoró el realizador norteamericano, resaltando la enorme valentía de su dirigida: “Ella es totalmente intrépida y siempre llega preparada y dispuesta para darlo todo”.
Dentro del abanico de secuencias que encendieron la indignación colectiva de los suscriptores, sobresale un pasaje crítico donde Cassie realiza una transmisión virtual en vivo y un usuario anónimo le ofrece la suma de 700 dólares a cambio de cumplir con una consigna sumamente degradante. En ese instante de la trama, el personaje experimenta un colapso psicológico y afectivo, dejando a la vista el alarmante nivel de desprotección y exposición al que se somete con tal de conservar sus niveles de popularidad digital y captar el interés del universo masculino.
En otras instancias del relato, se la puede observar registrando videos con juguetería erótica, comercializando prendas íntimas usadas a sus clientes estables y cumpliendo de forma audiovisual con las diversas peticiones subidas de tono que le formulan los abonados de su canal.
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