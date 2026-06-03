Se filtró un video de Tamara Paganini y Brian Sarmiento en Gran Hermano que podría lastimar a Danelik
El inesperado acercamiento entre Tamara Paganini y Brian Sarmiento que quedó registrado y golpea a Danelik.
Un intercambio entre Brian Sarmiento y Tamara Paganini dentro de la casa de Gran Hermano se convirtió en uno de los temas más comentados entre los fanáticos del reality durante las últimas horas.
El episodio salió a la luz a través de un video que comenzó a circular con fuerza en las redes sociales. Allí se puede ver a los participantes compartiendo un momento distendido en una de las camas de la casa, entre risas, bromas y una evidente complicidad que no pasó desapercibida.
La situación llamó especialmente la atención por el vínculo que Brian mantiene con Danelik fuera del programa. Por ese motivo, muchos usuarios interpretaron las imágenes como una posible señal que podría incomodar a la joven, quien sigue de cerca el paso del exfutbolista por el reality.
En la grabación, ambos aparecen acostados mientras conversan y se divierten. En medio de ese ida y vuelta, Brian lanzó una propuesta que rápidamente generó repercusiones: "¿No podemos dormir un día juntos?". Lejos de esquivar el comentario, Tamara respondió con humor: "Bueno, pero yo te hago cucharita a vos".
Tras ese breve y picante intercambio, los dos se levantaron y continuaron con sus actividades dentro de la casa. Sin embargo, el momento fue suficiente para que las redes explotaran con opiniones divididas sobre la actitud de Brian.
Muchos seguidores del programa recordaron que el exjugador ha expresado en varias oportunidades sus sentimientos hacia Danelik desde que comenzaron su romance en el reality. Aun así, este acercamiento con Tamara lo dejó envuelto en una nueva controversia y alimentó el debate entre quienes siguen de cerca la competencia.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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