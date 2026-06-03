Se filtró un video de Tamara Paganini y Brian Sarmiento en Gran Hermano que podría lastimar a Danelik

Muchos seguidores del programa recordaron que el exjugador ha expresado en varias oportunidades sus sentimientos hacia Danelik desde que comenzaron su romance en el reality. Aun así, este acercamiento con Tamara lo dejó envuelto en una nueva controversia y alimentó el debate entre quienes siguen de cerca la competencia.

A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.