Alfredo Casero apuntó contra Lali Espósito por hablar de política: "Me da pena"

En primer lugar, Alfredo decidió aclarar que después de varios días internado que nunca se desconectó “de la realidad” y que volvió a su labor artística.

Al ver que el movilero le preguntó por Lali Espósito, Casero se encargó de aclarar que quiere mucho a la artista y expresó: "A Lali la quiero mucho y me da pena el encarnizamiento", y agregó: "Va a terminar siendo Mayra Mendoza al pe...".

Por otro lado, el humorista se refirió a la Asociación Argentina de Actores y comentó: “La Asociación Argentina de Actores hizo una nota en su momento donde me destrozaba, voy a cualquier lado y eso salta como si fuese parte de mi currículum”.

Por último, sobre su salud, Alfredo Casero reveló: "Tuve suerte de tener muy buenos médicos. Aparte dijeron por poco que me moría y es gracioso. Tengo que moverme despacio y caminar poco, tengo que armarme bien muscularmente".

Embed - ALFREDO CASERO POLÉMICO: Habló de su salud, la guerra políticos vs artistas y fue lapidario con Lali

Alfredo Casero habló por primera vez tras recibir el alta médica: "No podía dejar el show"

Después de varios días internado por someterse a una cirugía de cadera, Alfredo Casero recibió el alta médica y ya se encuentra en su casa para comenzar la recuperación. En medio de esta situación, el artista habló con Walter Leiva, para Puro Show, ElTrece, y contó cómo se dio cuenta que debería ser operado, pero que priorizó su trabajo.

"No podía dejar el show, no podía parar. Si estoy a la cabeza de algo lo tengo que hacer. Después de haber pasado tanto tiempo mal, no pudiendo laburar, aparece hacer Cha, cha, cha de nuevo y es lo más lindo que me pasa", indicó.

En cuanto al proceso de recuperación, Alfredo explicó: "Tengo que volver a los escenarios. Esta fue una cirugía que estuvo programada, en la cual hay que trabajar mucho en la recuperación. Lo digo para todos los que me mataron, les agradezco mucho y les mando un beso"

"¿Ustedes sufrieron las noticias falsas?", le consultó el cronista a Nazareno Casero, que estaba acompañando a su papá. "Un poco uno está acostumbrado a este tipo de cosas, y cuando no se sale a dar declaraciones empiezan las especulaciones".

"Es increíble hasta donde llegan. 'Coma inducido con palo en el cu...', déjense de joder", lanzó Alfredo picante, estilo que lo representa.