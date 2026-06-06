Kim Kardashian acaparó todas las miradas en Mónaco durante su visita al paddock de la Fórmula 1
La empresaria y figura televisiva se convirtió en una de las grandes protagonistas del fin de semana del Gran Premio para acompañar a Lewis Hamilton.
El Gran Premio de Mónaco volvió a reunir a celebridades de todo el mundo, pero una de las presencias que más repercusión generó fue la de Kim Kardashian. La empresaria desembarcó este sábado en la exclusiva Riviera francesa y rápidamente se convirtió en el centro de atención dentro y fuera del circuito.
Según trascendió, la estrella televisiva llegó a bordo de un lujoso yate para asistir a la competencia y apoyar a Lewis Hamilton. Las cámaras siguieron cada uno de sus movimientos desde su arribo al puerto monegasco, donde fue recibida por una multitud de fotógrafos y curiosos.
Kim no estuvo sola durante la jornada. La acompañó su hermana Khloé Kardashian, con quien recorrió distintos sectores VIP del circuito y disfrutó de la experiencia en uno de los eventos más prestigiosos del calendario deportivo internacional.
Un look que dio de qué hablar
Fiel a su estilo, Kim eligió un outfit que rápidamente se volvió tema de conversación entre los medios especializados en moda. La celebridad apostó por un body negro semitransparente con detalles bordados, combinado con jeans acampanados, stilettos oscuros y gafas de sol de gran tamaño.
La propuesta fue comparada por algunos especialistas con los looks que popularizó Victoria Beckham durante los años en que acompañaba a David Beckham en distintos eventos deportivos alrededor del mundo.
Khloé, en tanto, optó por una elección más relajada y veraniega. Lució un top halter escotado, pantalones capri negros y sandalias con tiras, en sintonía con las altas temperaturas que acompañaron la jornada en el Principado.
Hamilton también llamó la atención
La influencia fashionista pareció extenderse también a Lewis Hamilton, reconocido desde hace años por su interés por la moda. De acuerdo con distintos reportes, el piloto sorprendió durante su llegada al circuito con una camiseta transparente decorada con lentejuelas fluorescentes, combinada con pantalones chinos color crema.
Entre el glamour característico de Mónaco, las celebridades presentes y la expectativa deportiva, la aparición de Kim Kardashian terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados del fin de semana, sumando un nuevo capítulo a su creciente exposición pública junto al múltiple campeón de Fórmula 1.
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