Kim Kardashian acaparó todas las miradas en Mónaco durante su visita al paddock de la Fórmula 1

La propuesta fue comparada por algunos especialistas con los looks que popularizó Victoria Beckham durante los años en que acompañaba a David Beckham en distintos eventos deportivos alrededor del mundo.

Khloé, en tanto, optó por una elección más relajada y veraniega. Lució un top halter escotado, pantalones capri negros y sandalias con tiras, en sintonía con las altas temperaturas que acompañaron la jornada en el Principado.

Hamilton también llamó la atención

La influencia fashionista pareció extenderse también a Lewis Hamilton, reconocido desde hace años por su interés por la moda. De acuerdo con distintos reportes, el piloto sorprendió durante su llegada al circuito con una camiseta transparente decorada con lentejuelas fluorescentes, combinada con pantalones chinos color crema.

Entre el glamour característico de Mónaco, las celebridades presentes y la expectativa deportiva, la aparición de Kim Kardashian terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados del fin de semana, sumando un nuevo capítulo a su creciente exposición pública junto al múltiple campeón de Fórmula 1.