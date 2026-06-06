Kylie Minogue está en Argentina y crece el rumor de que participará del show de Lali Espósito

El antecedente que ilusiona a los fanáticos

La posibilidad de una colaboración no surge únicamente por la visita de Kylie al país. Existe un antecedente reciente que ayuda a explicar por qué tantos seguidores consideran viable ese encuentro.

En 2025, la cantante australiana regresó a Buenos Aires para ofrecer un concierto que marcó su reencuentro con el público argentino después de varios años. Durante aquella visita se produjo además un acercamiento público con Lali, quien posteriormente se mostró entusiasmada al hablar del encuentro que compartieron detrás de escena.

Esa conexión previa alimentó la ilusión de los fanáticos y convirtió el rumor en una posibilidad concreta dentro del universo pop.

Además, una eventual aparición tendría un fuerte impacto simbólico. Por un lado, Kylie Minogue representa una de las artistas más importantes e influyentes de la música pop internacional. Por el otro, Lali atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, con dos presentaciones históricas en River Plate.

Por eso, la sola posibilidad de verlas juntas sobre un mismo escenario ya genera una enorme expectativa. Aunque por ahora todo se mantiene en el terreno de las versiones, la presencia de Kylie en Buenos Aires alcanzó para convertir el tema en una de las conversaciones más comentadas entre los fanáticos durante la previa de los shows.