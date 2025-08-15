Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 17 de agosto en El Trece
La conductora recibirá a cinco figuras muy distintas entre sí para compartir una charla íntima, entre anécdotas, vivencias personales y miradas sobre el presente.
Este domingo 17 de agosto, desde las 13:45 por la pantalla de eltrece, Juana Viale conducirá una nueva emisión de su clásico "Almorzando con Juana". Fiel a su estilo relajado y curioso, la actriz y presentadora abrirá la mesa a una combinación de invitados que prometen una conversación entretenida, humana y variada.
El programa sigue consolidándose como un clásico de los domingos al mediodía, manteniendo la tradición familiar que inició Mirtha Legrand y que ahora su nieta lleva adelante con su propio estilo.
La producción del programa ya confirmó a los cinco invitados que compartirán la jornada. A diferencia del enfoque político o de actualidad de otras ediciones, esta vez el programa buscará un tono más emocional y cotidiano, con espacio para historias personales, desafíos de vida, arte y reflexión.
Almorzando con Juana Viale: los invitados del domingo 17 de agosto
En el plano actoral, el reconocido Mariano Martínez aportará su experiencia y trayectoria, marcada por protagónicos en ficciones televisivas y obras teatrales. Lo acompañará Marita Ballesteros, actriz que se distingue por su versatilidad y su capacidad para transitar con solvencia tanto dramas intensos como comedias ligeras.
A la mesa también se sumará Mica Riera, representante de la nueva generación de actrices que viene ganando protagonismo en los últimos años gracias a papeles que la han acercado a un público amplio y diverso.
El toque humorístico llegará de la mano de Fernando “Flaco” Pailos, un artista multifacético que combina su faceta de actor con la de músico, y que goza de gran popularidad especialmente en la provincia de Córdoba, donde ha construido una sólida carrera. Su presencia asegura momentos de distensión y ocurrencias que rompen con el protocolo de la mesa.
Completando el grupo estará el doctor Javier Baños, abogado que integra el equipo de Fernando Burlando y que tuvo un rol destacado como representante legal de Julieta Prandi en su conflicto judicial con Claudio Contardi.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario