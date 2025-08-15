MinutoUno

Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 17 de agosto en El Trece

Espectáculos

La conductora recibirá a cinco figuras muy distintas entre sí para compartir una charla íntima, entre anécdotas, vivencias personales y miradas sobre el presente.

Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 17 de agosto en El Trece

Este domingo 17 de agosto, desde las 13:45 por la pantalla de eltrece, Juana Viale conducirá una nueva emisión de su clásico "Almorzando con Juana". Fiel a su estilo relajado y curioso, la actriz y presentadora abrirá la mesa a una combinación de invitados que prometen una conversación entretenida, humana y variada.

El programa sigue consolidándose como un clásico de los domingos al mediodía, manteniendo la tradición familiar que inició Mirtha Legrand y que ahora su nieta lleva adelante con su propio estilo.

La producción del programa ya confirmó a los cinco invitados que compartirán la jornada. A diferencia del enfoque político o de actualidad de otras ediciones, esta vez el programa buscará un tono más emocional y cotidiano, con espacio para historias personales, desafíos de vida, arte y reflexión.

mariano martinez

Almorzando con Juana Viale: los invitados del domingo 17 de agosto

En el plano actoral, el reconocido Mariano Martínez aportará su experiencia y trayectoria, marcada por protagónicos en ficciones televisivas y obras teatrales. Lo acompañará Marita Ballesteros, actriz que se distingue por su versatilidad y su capacidad para transitar con solvencia tanto dramas intensos como comedias ligeras.

image

A la mesa también se sumará Mica Riera, representante de la nueva generación de actrices que viene ganando protagonismo en los últimos años gracias a papeles que la han acercado a un público amplio y diverso.

image

El toque humorístico llegará de la mano de Fernando “Flaco” Pailos, un artista multifacético que combina su faceta de actor con la de músico, y que goza de gran popularidad especialmente en la provincia de Córdoba, donde ha construido una sólida carrera. Su presencia asegura momentos de distensión y ocurrencias que rompen con el protocolo de la mesa.

image

Completando el grupo estará el doctor Javier Baños, abogado que integra el equipo de Fernando Burlando y que tuvo un rol destacado como representante legal de Julieta Prandi en su conflicto judicial con Claudio Contardi.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas