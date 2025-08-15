La foto retro de Wanda Nara que conquistó a todos: así lucía en su primer trabajo

image

Al ver la repercusión de la imagen, Wanda decidió repostearla en su propia cuenta de Instagram, añadiendo un breve comentario para explicar que se trataba de su debut en el mundo de la moda, un recuerdo que guarda con cariño. Sumó también un emoji de corazón rojo y una carita emocionada, lo que despertó una ola de mensajes afectuosos por parte de sus seguidores, quienes destacaron lo poco que había cambiado su sonrisa con el paso de los años.