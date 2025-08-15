La foto retro de Wanda Nara que conquistó a todos: así lucía en su primer trabajo
La empresaria sorprendió al compartir una imagen de su infancia, recordando sus inicios en el mundo de la moda.
En las últimas horas, Wanda Nara volvió a llamar la atención de sus seguidores, aunque esta vez no fue por un proyecto laboral reciente ni por su vida personal, sino por un viaje al pasado. La mediática empresaria publicó en sus redes sociales una imagen inédita de cuando apenas tenía diez años, reviviendo el recuerdo de su primer trabajo como modelo.
La fotografía, que en realidad fue rescatada por su madre, Nora Colosimo, y compartida inicialmente en su cuenta, muestra a una joven Wanda posando para una producción de moda infantil que apareció en la revista Para Ti. En la imagen se la ve sonriente, con una boina gris en la mano derecha y la mirada dirigida hacia un costado, transmitiendo frescura y naturalidad.
Su atuendo corresponde a un look otoño-invierno escolar: un blazer azul marino con doble hilera de botones plateados, una polera blanca y una falda escocesa en tonos azul, blanco y gris. El conjunto, sumado a la postura y la expresión de la niña, anticipaba lo que su madre describió en el texto que acompañó la publicación: “Nenita hermosa, te esperaba tremendo futuro. La pequeña gran Wandita”.
Al ver la repercusión de la imagen, Wanda decidió repostearla en su propia cuenta de Instagram, añadiendo un breve comentario para explicar que se trataba de su debut en el mundo de la moda, un recuerdo que guarda con cariño. Sumó también un emoji de corazón rojo y una carita emocionada, lo que despertó una ola de mensajes afectuosos por parte de sus seguidores, quienes destacaron lo poco que había cambiado su sonrisa con el paso de los años.
Esta publicación no solo generó nostalgia, sino que también permitió a sus fanáticos conocer una faceta menos habitual de Wanda: la de una niña dando sus primeros pasos en un mundo que, con el tiempo, se convertiría en su carrera profesional.
La imagen retro se sumó así a la lista de momentos que la empresaria comparte para mostrar que, más allá de la fama actual, su historia comenzó mucho antes, en una producción fotográfica que marcaría el inicio de su vínculo con la moda.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario