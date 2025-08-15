Rating: cuánto midió Libertad vs. River por los octavos de final de la Copa Libertadores

El jueves 14 de agosto, la ausencia de La Voz Argentina en Telefe permitió que el partido de la Copa Libertadores 2025 entre Libertad y River se convirtiera en el evento televisivo más seguido del día. La transmisión del encuentro, que finalizó 0-0 en Paraguay, alcanzó un promedio de 10.6 puntos de rating, superando ampliamente a otros ciclos y confirmando la vigencia del fútbol como líder de audiencia.