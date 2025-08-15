Rating: cuánto midió Libertad vs. River por los octavos de final de la Copa Libertadores
El empate sin goles del Millonario fue lo más visto del jueves, mientras que otros programas marcaron récords personales desde sus estrenos.
El jueves 14 de agosto, la ausencia de La Voz Argentina en Telefe permitió que el partido de la Copa Libertadores 2025 entre Libertad y River se convirtiera en el evento televisivo más seguido del día. La transmisión del encuentro, que finalizó 0-0 en Paraguay, alcanzó un promedio de 10.6 puntos de rating, superando ampliamente a otros ciclos y confirmando la vigencia del fútbol como líder de audiencia.
Los programas de entretenimiento también tuvieron buenos resultados. Trato Hecho, conducido por Santi Maratea en América TV, marcó 2.5 puntos, siendo su medición más alta desde el estreno. En El Trece, Otro día perdido, con Mario Pergolini, consiguió 5.4 puntos durante la segunda parte del partido, convirtiéndose en la cifra más alta alcanzada por el ciclo desde su inicio.
Entre otros programas destacados, Amor a cualquier precio midió 6.1 en Telefe, mientras que Ahora caigo registró 5.3 y Cuestión de peso alcanzó 3.1. A la tarde quedó en 2.3 y Ariel en su salsa alcanzó 4.3. Los bloques de transmisión futbolística también lograron buenos números: la previa del partido de River marcó 8.4 puntos y el post encuentro, 7.6.
El ranking de los más vistos en el día quedó encabezado por el partido Libertad vs. River, seguido por la previa y el post del encuentro. Otros programas que se destacaron fueron Pasión prohibida y Telefe Noticias, con 7.1 y 7.2 puntos respectivamente.
En El Trece, los más vistos fueron Buenas Noches Familia con 6.2 puntos y Telenoche con 5.2. En América TV, LAM lideró con 4.4 puntos y en El Nueve, Bendita registró 3.1 puntos. La TV Pública tuvo las cifras más bajas, con apenas 0.4 puntos para Las mañanas con Andino.
Este escenario evidencia cómo, incluso fuera de la competencia directa con reality shows de gran convocatoria, el fútbol mantiene su poder de convocatoria y sigue siendo el principal motor de audiencia en la televisión argentina.
