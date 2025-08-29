Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 31 de agosto en El Trece

muscari.jpg

También estará José María Muscari, uno de los directores teatrales más prolíficos de la escena contemporánea. Conocido por propuestas audaces y originales, se encuentra trabajando en su próximo proyecto, El divorcio del año, que formará parte de la temporada 2026.

La mesa contará con la frescura de Juli Poggio, actriz e influencer que ganó notoriedad tras su paso por Gran Hermano. Con proyección artística en crecimiento, en las últimas semanas protagonizó un fuerte cruce mediático con el periodista Eduardo Feinmann, lo que la mantuvo en el centro de la escena pública.

El humor estará representado por Cacho Buenaventura, actor y cantante cordobés que se consolidó como uno de los grandes referentes de la comedia popular. Con su estilo inconfundible, combina música, monólogos y relatos que conectan con la idiosincrasia del interior del país.

Finalmente, se suma Silvia Freire, escritora, terapeuta y mentora, autora de varios libros de desarrollo personal y bienestar emocional. Con un discurso reflexivo, aporta una mirada distinta que suele abrir debates y reflexiones profundas en la mesa.