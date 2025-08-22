Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 24 de agosto en El Trece
La conductora recibirá a cinco figuras muy distintas entre sí para compartir una charla íntima, entre anécdotas, vivencias personales y miradas sobre el presente.
Este domingo 24 de agosto, desde las 13:45 por la pantalla de El Trece, Juana Viale conducirá una nueva emisión de su clásico "Almorzando con Juana". Fiel a su estilo relajado y curioso, la actriz y presentadora abrirá la mesa a una combinación de invitados que prometen una conversación entretenida, humana y variada.
El programa sigue consolidándose como un clásico de los domingos al mediodía, manteniendo la tradición familiar que inició Mirtha Legrand y que ahora su nieta lleva adelante con su propio estilo.
La producción del programa ya confirmó a los cinco invitados que compartirán la jornada. A diferencia del enfoque político o de actualidad de otras ediciones, esta vez el programa buscará un tono más emocional y cotidiano, con espacio para historias personales, desafíos de vida, arte y reflexión.
Almorzando con Juana Viale: los invitados del domingo 24 de agosto
La lista de invitados incluye a Ginette Reynal, modelo, actriz y conductora con una extensa trayectoria en televisión y pasarelas, quien compartirá sus experiencias y vivencias dentro del mundo artístico y empresarial.
El comediante El Negro Álvarez, famoso por su humor cordobés y su participación en programas como Videomatch y Showmatch, será otra de las figuras que aportará momentos de diversión y espontaneidad al encuentro.
A su lado estará Benjamín Alfonso, actor y modelo, conocido por sus participaciones en series exitosas como Señales, Historia de un clan y En el barro, quien también incursionará en el diseño de ropa, sumando otra faceta a la conversación.
La mesa se completa con Gastón Cocchiarale, actor con experiencia en cine y televisión, y La Barby, panelista reconocida, quienes aportarán análisis y comentarios sobre la actualidad del espectáculo y la televisión
