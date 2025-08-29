Lapidario: la tajante opinión de Coscu sobre la relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal
El streamer se despachó con dureza sobre la cantante argentina y deslizó que prioriza el marketing por sobre los sentimientos.
La reciente confirmación del vínculo entre Nicki Nicole y Lamine Yamal encendió comentarios en todo el mundo del espectáculo, el deporte y las redes sociales. Entre los que no se guardaron nada estuvo Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, quien en una entrevista con el Pollo Álvarez lanzó un comentario que rápidamente generó polémica.
El conductor le propuso un juego en el que debía elegir quién “robaba” más en cada pareja famosa que aparecía en pantalla. Pasaron por allí nombres como Duki y Emilia, Coker y Juli Manzotti, y Paulo Dybala con Oriana Sabatini. Cuando apareció la foto de Nicki con Yamal, la respuesta del streamer no dejó lugar a dudas: “Nicki… fama”.
Luego amplió su idea y fue más tajante: “A Nicki la quise mucho y hoy se sabe que no me la banco. Creo que supe darme cuenta a tiempo. No necesita esto. Es linda, talentosa, muy conocida y no entiendo por qué se mete en esas”. Con esa frase, dejó en claro su distanciamiento con la artista rosarina y su visión crítica de sus decisiones personales.
Pero Coscu no se detuvo ahí. Apuntó también a las anteriores parejas de la cantante y dejó flotando la idea de que todo se trata de conveniencia: “Peso Pluma me caía muy bien. Conquistar México suma, ¿me entendés? Yo la banco igual, a nivel marketing es top, pero estaría bueno que haya un poco de amor real, aunque sea un poquito”.
Las declaraciones no tardaron en hacerse virales, con reacciones encontradas entre los seguidores de la artista, quienes defendieron su libertad para elegir con quién estar, y los fanáticos del streamer, que aplaudieron su franqueza. La polémica se instaló, y el romance entre la cantante y la joven estrella del Barcelona promete seguir dando que hablar en el mundo del entretenimiento.
Mirá la entrevista completa del Pollo Álvarez a Coscu
