Lapidario: la tajante opinión de Coscu sobre la relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Luego amplió su idea y fue más tajante: “A Nicki la quise mucho y hoy se sabe que no me la banco. Creo que supe darme cuenta a tiempo. No necesita esto. Es linda, talentosa, muy conocida y no entiendo por qué se mete en esas”. Con esa frase, dejó en claro su distanciamiento con la artista rosarina y su visión crítica de sus decisiones personales.