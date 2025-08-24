Benjamín Alfonso contó que fue acosado mientras grababa una serie en España
En Almorzando con Juana, el actor y modelo relató la difícil situación que tuvo que vivir durante su trabajo.
Este domingo, pasó un nuevo Almorzando con Juana. En esta oportunidad, los invitados que acompañaron a Juana Viale fueron: Benjamín Alfonso, Gastón Cocchiarale, ‘La Barby’, Ginette Reynal y el humorista y actor, Negro Álvarez.
Como suele ocurrir en el programa, la conductora va pasando por diferentes temas y debatiendo con los invitados. En un momento, fue el turno de Benjamín, que formó parte de la serie "En el Barro", quien reveló una terrible situación que atravesó mientras trabajaba en España.
“Contame de España que fue un garronazo”, dio el pie para que se hable del tema Juana Viale.
“Yo no sé hasta dónde contar sin que venga una ola en contra, pero básicamente hubo acoso contra mi persona, fue muy fuerte”, arrancó el actor.
Acto seguido, comenzó su relato: “Me contrataron para hacer una serie, era uno de los primeros equipos de trabajo en el cual eran todas mujeres, un equipo ultra feminista. Grabé la serie entera, con escenas de sexo que fueron muy fuertes”.
“Porque se la cuida mucho a la mujer, pero al hombre no se lo cuida, porque el hombre se da por sentado que nos tenemos que bancar todo. Entonces, yo recibía llamados a altas horas, yo estaba en pareja, no importa, empezaron a pasar muchas cosas”, se explayó.
“O sea, te tuviste que bancar un acoso, básicamente estás diciendo”, intervino Juana.
“Sí. Después de grabar la serie, que fueron nueve meses, me llaman y me dicen no hay piel entre esta persona que estaba sufriendo acoso, y yo”, siguió Benjamín Alfonso.
“Resulta que la quisieron bajar a ella y ella dijo que el problema era yo, y consiguió convencer al resto de las directoras y me bajaron y me dijeron “mirá Benjamín, vamos a grabar todo lo que hiciste de vuelta””, continuó su relato.
“Yo por querer sobreponerme empecé a tapar emociones que se me empezaron a imprimir en el cuerpo, dejé de procesar la comida, bajé 13 kilos, empecé a perder seguridad en mí mismo, alejé a mi pareja, a mis amigos, me empecé a quedar solo prácticamente. La persona que me apoyó durante todo este tiempo se suicida de una manera muy violenta, son cosas que recién ahora las puedo contar”, concluyó.
