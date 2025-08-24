Benjamín Alfonso contó que fue acosado mientras grababa una serie en España

“Porque se la cuida mucho a la mujer, pero al hombre no se lo cuida, porque el hombre se da por sentado que nos tenemos que bancar todo. Entonces, yo recibía llamados a altas horas, yo estaba en pareja, no importa, empezaron a pasar muchas cosas”, se explayó.

Embed - Benjamín Alfonso DENUNCIÓ que fue ACOSADO en España por una IMPORTANTE ACTRIZ durante una serie

“O sea, te tuviste que bancar un acoso, básicamente estás diciendo”, intervino Juana.

“Sí. Después de grabar la serie, que fueron nueve meses, me llaman y me dicen no hay piel entre esta persona que estaba sufriendo acoso, y yo”, siguió Benjamín Alfonso.

“Resulta que la quisieron bajar a ella y ella dijo que el problema era yo, y consiguió convencer al resto de las directoras y me bajaron y me dijeron “mirá Benjamín, vamos a grabar todo lo que hiciste de vuelta””, continuó su relato.

“Yo por querer sobreponerme empecé a tapar emociones que se me empezaron a imprimir en el cuerpo, dejé de procesar la comida, bajé 13 kilos, empecé a perder seguridad en mí mismo, alejé a mi pareja, a mis amigos, me empecé a quedar solo prácticamente. La persona que me apoyó durante todo este tiempo se suicida de una manera muy violenta, son cosas que recién ahora las puedo contar”, concluyó.