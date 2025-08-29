El hermano de Ayelén Paleo habló tras la detención de su madre: le respondió a Carmen Barbieri
El hermano de la exvedette se refirió por primera vez al difícil momento que atraviesa su familia y negó las acusaciones de la capocómica.
La detención de Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén y Federico Paleo, sacudió el mundo del espectáculo y generó un fuerte impacto mediático. La mujer fue arrestada junto a otras tres personas bajo la acusación de integrar una red de prostitución, lo que puso a la familia en el centro de la escena.
En medio de la repercusión, Federico rompió el silencio y expresó su postura, al tiempo que negó las versiones que lo vinculaban con amenazas hacia Carmen Barbieri. El bailarín fue abordado por un móvil televisivo en el marco de su participación en el Mundial de Tango en Buenos Aires.
Allí, si bien evitó extenderse demasiado sobre el tema, dejó en claro su posición. “Espero que todo se aclare. Yo no tengo nada que ver”, dijo con firmeza. Con esas palabras buscó despegarse de las acusaciones y remarcar que su prioridad pasa por acompañar a su familia en este difícil contexto.
Respecto de las declaraciones de Barbieri, quien calificó la detención de Rodrigo como una “justicia divina” y aseguró haber recibido un llamado intimidatorio de Federico, el bailarín fue categórico. “Eso no es verdad, está totalmente equivocada”, afirmó. De esa manera, desmintió cualquier intento de amedrentamiento hacia la conductora, quien había hecho públicos sus dichos en su programa.
Más allá de la tensión mediática, Federico intentó transmitir un mensaje de fortaleza. “Estamos más unidos que nunca”, subrayó, destacando la importancia de sostenerse mutuamente frente a la adversidad.
Aunque la causa recién comienza y la investigación determinará los pasos a seguir, el entorno de Ayelén y Federico busca dejar en claro que no se dejará arrastrar por versiones ni especulaciones. El futuro inmediato de Elizabeth Rodrigo será clave, pero mientras tanto sus hijos se muestran dispuestos a enfrentar las dificultades con un frente común.
