El hermano de Ayelén Paleo habló tras la detención de su madre: le respondió a Carmen Barbieri

Más allá de la tensión mediática, Federico intentó transmitir un mensaje de fortaleza. “Estamos más unidos que nunca”, subrayó, destacando la importancia de sostenerse mutuamente frente a la adversidad.

Aunque la causa recién comienza y la investigación determinará los pasos a seguir, el entorno de Ayelén y Federico busca dejar en claro que no se dejará arrastrar por versiones ni especulaciones. El futuro inmediato de Elizabeth Rodrigo será clave, pero mientras tanto sus hijos se muestran dispuestos a enfrentar las dificultades con un frente común.