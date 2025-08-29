El escándalo menos pensado: Juan Minujín salió al cruce de Nacho Sureda tras sus fuertes declaraciones
Juan Minujín es uno de los mejores actores argentinos y es respetado por todos, por eso sorprendió el ataque de Nacho Sureda.
El actor Juan Minujín decidió romper el silencio luego de que su colega Nacho Sureda lo criticara duramente en una entrevista, donde incluso lo apodó de manera despectiva y también en forma sorpresiva.
La polémica comenzó cuando Sureda, conocido por su papel de “Pantera” en El Marginal, habló en Mitre Live y lanzó comentarios negativos sobre Minujín: “Es inseguro y tiene un ego complicado, yo le digo Minugil”.
La respuesta de Juan Minujín
El periodista Juan Etchegoyen, reveló que dialogó con Minujín en las últimas horas y compartió la respuesta del protagonista de En el Barro (Netflix).
“Hola Juan, ¿cómo estás? Espero que bien. Sí, ayer leí lo que mencionás. A mí también me sorprendió, básicamente porque no nos conocemos y nunca compartimos ningún proyecto juntos. Así que no sé muy bien qué decir. La verdad es que no tengo mucho que comentar”, expresó el actor.
En otro pasaje, Minujín agregó: “No vi tu programa pero leí después una nota donde ponían lo que había comentado sobre mí. Me sorprendió por esto que te digo, que no nos conocemos. Pero bueno… no tengo mucho que decir”.
El cruce que sacudió al mundo del espectáculo
De esta forma, Minujín eligió una respuesta sobria y distante, minimizando la polémica pese a las duras palabras de su colega.
Mientras tanto, las declaraciones de Sureda ya recorrieron portales y redes sociales, instalando un nuevo enfrentamiento mediático dentro del mundo artístico.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario