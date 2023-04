Qué dijo el Ogro Fabbiani sobre el vínculo con su hija Uma

El Ogro Fabbiani echó de la puerta del entrenamiento a "Intrusos"

Es que el vínculo entre padre e hija viene de mal en peor, y por lo que parece no mejoraría, por lo menos, en un futuro cercano.

Cabe recordar que en LAM, Uma fue tajante sobre la relación con su papá, y no sólo reconoció que fue ella quien decidió que no vaya a sus 15, sino que aseguró que él no la saludó el día de su cumpleaños.

"Siento que hubiese sido mejor si lo dejaba en privado, porque fue innecesario el posteo y podría haber hecho muchas cosas antes, como decirme feliz cumpleaños", había dicho.