El picante cruce entre Andrés Nara y Cinthia Fernández en vivo: "Sos una..."

Como Fernández insistía, el conductor del ciclo, Oscar González Oro, la frenó y dejó que el invitado siguiera hablando. Minutos después, la panelista se fue del piso.

El cruce se dio luego de que Nara empezara a hablar sobre lo mal que se lleva con Mauro Icardi, el marido de su hija, y la buena relación que tiene con Maxi López, el papá de tres de sus nietos.

Nara hizo referencia a la traisión de Icardi a Maxi, quien era su amigo, y Cinthia Fernández, entonces, intervino con un comentario que lo molestó. “¿Te gustó la parte en la que Maxi se acostaba con otras mujeres mientras estaba con tu hija?”, preguntó de forma irónica.

andres nara cinthia fernandez

Enojado, Nara respondió: “No te voy a contestar porque vos me trataste mal. Siempre la defendí a Wanda. Tuvimos cosas personales. Disculpame, porque realmente hubo un enlace contigo que me molestó”. Y Cinthia retrucó: “Está bien, no dirimamos cuestiones personales acá”, aportó el conductor Oscar González Oro. “Pará, negro, sabés lo que pasa, para aclarar, siempre fui respetuosa”, agregó.

“Sí, te pregunté que a mí me parecía desubicado lo que hiciste”, replicó la influencer, en referencia a la última vez que estuvo el empresario en ese programa. “Vos estabas mal informada. Vos sos desubicada porque no sabías la verdad. Nosotros sabemos la verdad”, devolvió él. “A mí no me parece que estés promocionando unas fotos mientras tu hija está internada”, respondió ella.

"Nosotros sabemos la interna y la realidad. Pero tenía que ser cauto”, dijo Nara. “Wanda estaba internada”, reafirmó Cinthia. “Mentira. No estaba, corazón. Estuvo dos horas. Vos estás mal informada siempre. No tuviste respeto”. Y luego le dijo: “Vos no tuviste respeto con tu hija que fuiste a cholulearte con las cámaras”.