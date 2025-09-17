Andy Kusnetzoff se quebró en vivo por los recortes del gobierno de Javier Milei

El psicólogo Gabriel Rolón, presente en el programa, intervino al ver al conductor tan afectado: “Es tremendo, pero está bien que nos duela Andy, está bien que nos duela, digo a mí me preocupa si no te duele eso, a veces uno no puede hacer nada, pero por lo menos que tengas eso, no es más que empatía que te duele”, sostuvo, reforzando la dimensión humana del tema.

La conversación se centró en las medidas del gobierno de Milei, que vetó leyes destinadas a ampliar derechos y prestaciones para personas con discapacidad, aunque el Congreso luego rechazó esos vetos, obligando al Ejecutivo a ejecutar las normas aprobadas. Uno de los invitados expresó con cierta preocupación: “Me siento responsable por esto, pero no era mi intención Andy”.

Kusnetzoff respondió con serenidad, intentando tranquilizar a su interlocutor: “No, tranquilo Maestro, no sos responsable, quedate tranquilo”. Antes de cerrar el bloque, el conductor confesó su estado emocional: “Perdón, me angustia”.