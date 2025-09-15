El Gobierno promulgará la Ley de Discapacidad
Guillermo Francos anunció que se respetará la decisión del Poder Legislativo, aunque cuestionó el origen de los recursos y acusó a la oposición de atentar contra el equilibrio fiscal.
El Gobierno nacional confirmó que promulgará la Ley de Discapacidad, luego de que el Congreso lograra revertir el veto del presidente Javier Milei.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos: "El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente", planteó.
"Si fuera por mí me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas", agregó, sin ponerse colorado. Es importante recordar que a poco tiempo de asumir, la administración libertaria comenzó una auditoría para analizar los certificados y las pensiones por discapacidad. El resultado de esto fue una "fake news" de Manuel Adorni con una radiografía de un perro y corrupción en la ANDIS, que toca a Karina Milei y su 3%.
En este contexto, el funcionario nacional habló sobre los fondos y cuestionó a la oposición: "También es cierto que, creo que es el artículo 38 de la Ley Financiera que dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?", expresó, en diálogo con Clarín.
"Estoy dispuesto a reunirme con quien quiera para decirme cómo hacemos. Lo que no hacemos es que me digan, 'che miren, el sistema de discapacidad es este'. Lo que no me parece admisible es que, producto de un tema que genera tanta sensibilidad, la oposición en el Congreso haga un ataque al Gobierno diciéndole, 'che, arréglensela como puedan'. Eso es un ataque al presidente Milei", repuso.
Asimismo, Guillermo Francos insistió: "Discutamos cómo, van a tener presupuesto ahí a partir de este lunes, bueno fíjense dentro del presupuesto nacional cómo hacemos para pagar esto. Lo que se ha mostrado hasta aquí es que hubo una acción deliberada contra la política central de este Gobierno que es el equilibrio fiscal. Esto fue una acción política deliberada contra un gobierno que tiene una acción política también muy clara hacia dónde quiere ir. Estos temas siempre se dirimen electoralmente".
La Justicia ordenó a la Andis restituir las pensiones por discapacidad que suspendió
En medio del ajuste que impulsa el gobierno de Javier Milei sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, el Juzgado Federal 2 de la provincia de Catamarca hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) restablecer, en un plazo no mayor de 24 horas, las pensiones no contributivas por invalidez que suspendió y que pague los haberes retenidos a sus titulares.
El fallo, firmado el viernes pasado por el juez Guillermo Díaz Martínez, también le prohibió a la Andis seguir adelante con las auditorías hasta tanto no se aclara el mecanismo para realizarlas. El organismo, sumergido en el escándalo de coimas que salpica a Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem tampoco avanzar en nuevas suspensiones hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
La cautelar solo alcanza a quienes son titulares de pensiones por discapacidad y viven en la provincia de Catamarca.
En diálogo con C5N, el magistrado explicó que el dictado de la cautelar se dio en "un contexto nacional en el que se ha sido cuestionado a lo largo y ancho del país la forma en que se han suspendido las pensiones no contributivas por invalidez en el marco del Decreto 843/2024 y con ese procedimiento se dieron suspensiones masivas".
Díaz Martínez enumeró las múltiples irregularidades en las que incurrió la Andis para avanzar en la suspensión indiscriminada de las pensiones y cuestionó la manera en que se hicieron.
Y explicó que al estar cuestionado el procedimiento por el que se suspendieron las pensiones, se otorgó la cautelar ante "el peligro de la demora, de que esto se dilate, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, entendiendo que no podía demorarse porque estamos ante un colectivo vulnerable que no puede esperar a que tenga una resolución administrativa, judicial, sin que se de una respuesta clara".
La acción de amparo que impulsó este fallo fue presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, varios ciudadanos por derecho propio, y el Defensor del Pueblo de la Provincia de Catamarca.
Estos actores se unieron para demandar al Estado Nacional a través de la Andis, con el objetivo de que se declararan nulas las suspensiones de las pensiones por invalidez laboral en el ámbito de la provincia, que se adecuara el procedimiento de auditorías a los parámetros constitucionales y legales, y que se declarara la inconstitucionalidad del decreto 843/2024, que modificó los requisitos para acceder a las pensiones.
En su presentación denunciaron que ese decreto, al derogar normativas anteriores y establecer criterios más restrictivos para el acceso a las pensiones (como la exigencia de una incapacidad total y permanente del 66% y la falta de un vínculo laboral registrado), es inconstitucional. Argumentaron además que estas barreras de acceso contradicen directamente los principios de progresividad y no regresividad en materia de discapacidad.
Además, los demandantes señalaron que la forma en que se llevaron a cabo las auditorías fue “irregular y lesiva”. Detallaron que las notificaciones fueron defectuosas y que la distancia entre los domicilios de los pensionados y los centros de atención implicó “una carga irrazonable” para muchos beneficiarios. A ello se sumó la escasa antelación de los avisos para presentarse y los plazos exiguos para asistir a la revisión. En algunos casos, incluso cuando los pensionados se presentaron a las auditorías, no había personal disponible para realizarlas.
