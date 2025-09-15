Javier Milei transfirió fondos por ATN a cuatro provincias de gobernadores aliados

Así juró Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior

Los principales funcionarios del Gabinete de Javier Milei se reunieron este lunes en Casa Rosada, donde cerca de las 12 del mediodía Lisandro Catalán -flamante nuevo ministro del Interior- juró ante el Presidente de la Nación y las principales autoridades.

En un breve acto, que duró menos de 2 minutos, el presidente leyó el texto habitual de este tipo de ceremonias para dar inicio a la gestión del nuevo funcionario, luego de que se oficializara su designación en el Boletín Oficial durante esta mañana.

juramento lisandro catalán

El juramento contó con la presencia de varias figuras destacadas del Gobierno. En primera línea, se encontraban el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el canciller, Gerardo Werthein.

La lista de asistentes se completaba con los ministros Mario Lugones (Salud), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Luis Caputo (Economía). La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue la única que no asistió.

También estuvieron presentes Manuel Adorni (vocero presidencial) y Santiago Caputo (asesor del primer mandatario).