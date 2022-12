El durísimo relato de Julieta Puente sobre los trastornos alimenticios que sufrió

"Tuve anorexia mucho tiempo", Julieta Puente en Podemos Hablar

"Se juntaban y no me invitaban, y es la épica donde es clave tener tu grupo de amigos y demás. Y me empecé a entender que cada vez hacían más cosas sin mi y un día me dijeron 'Es que vos nos das asco porque estás muy flaca y solo hablás de la comida'" confesó, mientras contaba más detalles sobre como logró superar esa etapa.

Luego de esa situación, Julieta aseguró que no quería volver al colegio y que estuvo alejada de sus amigos hasta que comenzó el tratamiento que la ayudó a salir adelante y finalizar con sus trastornos alimenticios. "Pude salir adelante" contó.

"Ninguna de esas personas siguió en mi círculo de amistad, yo pude seguir adelante. Pero es algo que pasa mucho y justo en esa etapa no te sirve ni te suma. Cuando yo escucho que pasa me pongo mal" comentó, mientras aseguró que lo más importante en esas situaciones es el entorno y el apoyo.

"Yo arriba de la ropa me ponía mas ropa para disimular entonces no se e notaba en inverno. Yo competía en gimnasia artística y una vez tuve que competir en malla y cuando mis papas me vieron me sacaron y me llevaron al medico y ahí empecé el tratamiento. Hoy estoy muy bien, sigo haciendo terapia, porque es una enfermedad que se cura pero siempre hay que tratarla" finalizó su relato, sin antes decir que la motivación que siente en ayudar al resto es lo que la ayuda a seguir.