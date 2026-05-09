"Euphoria": a qué hora estrena el quinto episodio por HBO Max este domingo
La serie, protagonizada por Zendaya, regresa con un nuevo episodio este domingo en HBO Max. Conocé a qué hora y qué esperar de esta continuación.
"Euphoria", el fenómeno cultural que redefinió los dramas juveniles en la pantalla chica está de regreso para sacudir el tablero una vez más. Este fin de semana, la historia que mantiene en vilo a millones de espectadores entra en una fase crítica de su tercera entrega, prometiendo profundizar en las heridas abiertas de sus protagonistas.
Los detalles del quinto episodio de "Euphoria"
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Fecha de estreno: 10/5/2026
Hora de estreno: 22:00hs en HBO y simultáneamente en la plataforma HBO Max.
De qué se trata el nuevo episodio de Euphoria
Bajo el título “Este Cerdito”, el quinto episodio de "Euphoria" nos mete de lleno en la segunda mitad de la temporada, donde las consecuencias de las decisiones pasadas empiezan a pasar factura. La trama se centrará en la explosiva rivalidad entre Cassie y Maddy; aunque ambas ven cómo su popularidad y número de seguidores en redes sociales no para de crecer, la fricción interna entre ellas escala a niveles insostenibles.
Por otro lado, Rue, el corazón roto de esta ficción, comienza a chocar de frente con una realidad dolorosa: la sospecha de que, esta vez, sus acciones la llevaron demasiado lejos. Mientras tanto, el panorama no es mucho más alentador para el resto del grupo. La relación de Jules entra en un terreno de turbulencias profundas y Lexi se ve obligada a enfrentarse a los fantasmas de sus propias dinámicas familiares, algo que ya venía procesando en episodios anteriores.
La serie, creada, escrita y dirigida por Sam Levinson, sigue apostando a un despliegue de talento impresionante. Además de la presencia estelar de Zendaya, el reparto principal cuenta con figuras como Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow y Eric Dane, entre otros.
Esta temporada también se destaca por sus incorporaciones de lujo que le dan un aire renovado a la narrativa. Entre las caras nuevas que se sumaron al universo de "Euphoria" aparecen nada menos que Sharon Stone, la cantante ROSALÍA, Danielle Deadwyler y Marshawn Lynch.
Producida por HBO en asociación con A24, la serie no solo es un imán para las audiencias jóvenes, sino que se transformó en una de las producciones más premiadas de la cadena, acumulando hasta el momento 25 nominaciones al Emmy y nueve estatuillas ganadas. Con un guion que no teme incomodar, el estreno de este domingo promete reafirmar por qué sigue siendo el título más comentado de la televisión actual.
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