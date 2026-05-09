"Euphoria": a qué hora estrena el quinto episodio por HBO Max este domingo

Esta temporada también se destaca por sus incorporaciones de lujo que le dan un aire renovado a la narrativa. Entre las caras nuevas que se sumaron al universo de "Euphoria" aparecen nada menos que Sharon Stone, la cantante ROSALÍA, Danielle Deadwyler y Marshawn Lynch.

Producida por HBO en asociación con A24, la serie no solo es un imán para las audiencias jóvenes, sino que se transformó en una de las producciones más premiadas de la cadena, acumulando hasta el momento 25 nominaciones al Emmy y nueve estatuillas ganadas. Con un guion que no teme incomodar, el estreno de este domingo promete reafirmar por qué sigue siendo el título más comentado de la televisión actual.