"Barrabrava": cómo será su regreso a Prime Video con Gastón Pauls y Matías Mayer
La segunda temporada de la serie de Prime Video ya tiene fecha de estreno después de tanta espera y suma nuevas personalidades. Los detalles de su regreso.
El asfalto vuelve a arder y la tensión en los paraavalanchas está a punto de explotar. Prime Video sacudió el tablero del streaming al confirmar que la segunda temporada de "Barrabrava" llegará a las pantallas el próximo 22 de mayo de 2026. Tras el éxito arrollador de su debut, la plataforma no perdió el tiempo y decidió darle continuidad a esta historia que supo retratar, como pocas, el costado más oscuro y descarnado del fútbol argentino sin caer en la mirada romántica de siempre.
La serie se consolidó como un fenómeno que traspasó las fronteras de nuestro país, logrando números envidiables y una recepción internacional que la ubica como una de las joyas del catálogo original latinoamericano. La clave de este impacto parece residir en su honestidad brutal: no busca héroes, sino personajes rotos que intentan mantenerse a flote en un sistema que los devora.
Bajo la dirección y el ojo atento de Jesús Braceras, los nuevos episodios prometen llevar la violencia y la carga emocional a un nivel superior. El eje central de este regreso es el ascenso de El Polaco, el personaje interpretado por Matías Mayer, quien ahora ostenta el control total de la hinchada del Club Atlético Libertad del Puerto. Sin embargo, este nuevo estatus de poder viene con un sabor amargo: el quiebre definitivo con su hermano César, encarnado por Gastón Pauls.
La narrativa se aleja de la gloria deportiva para meterse de lleno en la psicología de estos dos hombres. El Polaco se encuentra en una encrucijada, intentando equilibrar el peso de criar a su hija Ximi con la gestión de una barra brava que cada vez exige más sangre. Por su parte, la figura materna de Gladys, en la piel de Mónica Gonzaga, vuelve a ser el ancla emocional en medio de un panorama familiar que quedó hecho pedazos tras la caída del "Tío" y la traición de Luna.
Para esta segunda entrega, el universo de la ficción se expande con la incorporación de nombres pesados y figuras de la escena actual. Se suman al elenco artistas de la talla de Gustavo Garzón, Liz Solari, Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Alarcón. Además, la serie sigue apostando a la cultura urbana y musical con las participaciones de Neo Pistea, Frijo y hasta el propio Ciro Martínez, sumando capas de realidad y diversidad a un conflicto que, según los adelantos, se siente cada vez más "pesado".
Lo que diferencia a "Barrabrava" de otros dramas policiales es su capacidad para usar la pelota simplemente como una excusa. La serie profundiza en temas universales como la herencia de la violencia, la búsqueda de identidad en los márgenes y la masculinidad tóxica que atraviesa a los barrios donde la supervivencia es el único objetivo diario.
Con una calificación sólida en sitios especializados como IMDb, la producción argentina se prepara para una "guerra total" en su trama, donde las reglas del club cambian y los enemigos se multiplican. A partir del 22 de mayo, los fanáticos podrán ser testigos de cómo estos personajes se ven obligados a reconstruirse entre las cenizas de su propia ambición, en una historia donde el aire se corta con cuchillo y la salida parece ser un lujo que nadie se puede permitir.
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