"Barrabrava": cómo será su regreso a Prime Video con Gastón Pauls y Matías Mayer

Para esta segunda entrega, el universo de la ficción se expande con la incorporación de nombres pesados y figuras de la escena actual. Se suman al elenco artistas de la talla de Gustavo Garzón, Liz Solari, Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Alarcón. Además, la serie sigue apostando a la cultura urbana y musical con las participaciones de Neo Pistea, Frijo y hasta el propio Ciro Martínez, sumando capas de realidad y diversidad a un conflicto que, según los adelantos, se siente cada vez más "pesado".

Lo que diferencia a "Barrabrava" de otros dramas policiales es su capacidad para usar la pelota simplemente como una excusa. La serie profundiza en temas universales como la herencia de la violencia, la búsqueda de identidad en los márgenes y la masculinidad tóxica que atraviesa a los barrios donde la supervivencia es el único objetivo diario.

Con una calificación sólida en sitios especializados como IMDb, la producción argentina se prepara para una "guerra total" en su trama, donde las reglas del club cambian y los enemigos se multiplican. A partir del 22 de mayo, los fanáticos podrán ser testigos de cómo estos personajes se ven obligados a reconstruirse entre las cenizas de su propia ambición, en una historia donde el aire se corta con cuchillo y la salida parece ser un lujo que nadie se puede permitir.