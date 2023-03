Ángel de Brito dio más detalles de la denuncia por abuso a Jey Mammón

Y siguió: "Esa noche entramos al boliche como si nada y, en el medio de la fiesta, este chico me lleva con Juan como si fuera un regalo, no había casi nadie en el lugar".

La pregunta que tengo para ellos es '¿Qué siente alguien que juega así con un niño?', porque eso es lo que yo era".



"No es normal enamorar a un chico de 14 años".



"Cuando Juan me vio, su cara es algo que no me voy a olvidar. Con 15 años pensé que esa cara había sido una atracción sana, amor. El amor que siempre encontré fuera de mi casa, en las manos equivocadas", continuó diciendo Ángel.

Lejos de terminar, siguió dando más detalles: "Hoy, como adulto, entendí que esa cara era la de un degenerado que pensó que me había perdido y tenía el juguete de nuevo en sus manos porque eso somos las personas que sufrimos abusos".

Luego, Ángel de Brito explicó: "Cuento todo esto que está en la causa de la denuncia original para que vean los hechos".