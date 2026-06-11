Brian Sarmiento, firme sobre su conflicto legal: "No voy a renunciar al apellido de mis hijas"
El exparticipante de Gran Hermano visitó A la Barbarossa (Telefe) y habló sobre la manutención económica de sus hijas.
Tras su reciente paso por Gran Hermano Generación Dorada, Brian Sarmiento visitó A la Barbarossa y se refirió tanto a su presente económico como al conflicto judicial que mantiene relacionado con sus hijas. Además, compartió detalles de su experiencia dentro del reality y respondió a algunas de las críticas recibidas.
Durante la entrevista, el exfutbolista habló sobre las dificultades que atravesó antes de ingresar al programa y explicó los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta. "Estoy un poco cansado, física y mentalmente. Estar adentro de la casa es muy difícil", expresó en primer lugar.
Luego agregó: "Entré a Gran Hermano porque lo necesitaba. No tenía ni para comprar un pasaje de avión a España. Se criticaron tantas cosas sin saber lo que pasa".
Más adelante, Sarmiento profundizó sobre la disputa legal que enfrenta con la madre de sus hijas y aseguró que existe una diferencia importante respecto al monto de la cuota alimentaria. Según contó, ella le reclama una suma cercana a los 100 mil dólares.
En ese contexto, recordó el planteo que le realizó: "Le dije 'bájame la cuota porque no te la voy a poder pagar'. Yo no pienso renunciar al apellido de mis nenas, pero que me ponga una cuota que pueda pagar. El apellido no se lo voy a dar y voy a cumplir con el pago".
Por otra parte, el ex participante también salió en defensa de Danelik, quien quedó involucrada en diversas versiones y comentarios a raíz de su vínculo con él. Visiblemente molesto por la situación, manifestó: "Me rompe mucho las bol*s este tema. Se habla sin conocimiento. Es doloroso ver cómo metieron a Danelik en muchas situaciones".
La emotiva despedida de Brian Sarmiento y el contundente resultado de la votación
La salida de Brian dejó distintas reacciones dentro de la casa. Tras conocerse el resultado, Yipio celebró en una de las habitaciones junto a Juanicar y Andrea del Boca. Por su parte, Zilli abrazó a Zunino, aunque también se tomó un momento para despedirse de quien había sido uno de sus aliados en el juego.
Antes de abandonar definitivamente el reality, Sarmiento sorprendió con un discurso conciliador y alejado de los cruces que protagonizó durante la competencia.
“No se tomen las cosas de manera personal, que esto es un juego. No hubo nada en contra de ustedes y te pido disculpas, Juani. Con la primera etapa se desbordó todo y te gana la casa, y me hizo demostrar cosas que no son verdad”, expresó.
Además, dejó una reflexión que rápidamente generó repercusión entre los seguidores del programa: “Vine para poder que se me vea y empezar a tener laburo de nuevo, cumplí con lo que quise hacer porque quiero viajar de nuevo a ver a mis hijas, necesito estar con mis hijas. Sigan jugando, de corazón, que son una máquina”.
Minutos más tarde, Santiago del Moro mostró los porcentajes finales de la placa. Mientras Zunino obtuvo el 10,7% de los votos, Brian Sarmiento alcanzó el 89,3%, convirtiéndose en el participante con el porcentaje más alto de eliminación en esta edición del reality.
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