El mensaje de Ángel de Brito durante el Día del Orgullo: "Tuve una familia que..."

Luego de esto, continuó con un fragmento de la entrevista confesando: "Siempre hay que estar orgulloso de lo que uno es, no solamente en este día. Tuve una familia que me crio con mucha libertad, así que nunca sufrí las cosas que sí sufre la comunidad a menudo". Aunque, por si esto fuera poco, el conductor remarcó: "Es una lucha que hay que seguir dando por los que no sienten libertad, en otros ser gay es un delito y está criminalizado. Hay que garantizar los derechos en todo el mundo".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCzOpmfprTz5%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABO94yV9sBJFIQe3FW9sYX9CDV4IzoqEXfIvPZBBZC2uqq0LnkjtzKT80oiK50k7FppC3wVxdy33SsykDzn0uv24H0JeSCfU3vVL8dSEKAhjpkSeP1bon1wtMYyW7DKCzb3BWtajbP7oZAx2VUZBssIq4Mbsaa39usWqBkYAoLCQZDZD View this post on Instagram A post shared by ANGEL DE BRITO (@angeldebritooki)

Para cerrar, De Brito destacó: "La lucha la tenemos que dar todos, no sólo las minorías. Siento que todos tenemos discriminación inserta porque nos criaron en este mundo con ciertos patrones culturales que terminan en estas situaciones. Hay que tratar de que las minorías se sientan seguras".