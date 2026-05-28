El fuerte descargo de Stephanie Demner luego de que su ecografista filtrara su embarazo
En sus redes sociales, la influencer explicó que la ecografista que la atendió le envió un mensaje a Ángel De Brito antes de que llegara a cumplir los 3 meses.
La felicidad por la llegada de un nuevo integrante de la familia se vio empañada por un tenso momento mediático. Stephanie Demner acaparó la atención de las redes sociales al confirmar que se encuentra embarazada y en la dulce espera de su segundo hijo, habiendo superado ya el primer trimestre de gestación. No obstante, tras dar la feliz noticia, la influencer dejó a todos boquiabiertos al revelar el enorme peligro que corrió de que su situación se filtrara de manera masiva a la prensa mucho antes de alcanzar el periodo prudencial de seguridad.
Es sabido que las primeras doce semanas representan la etapa más delicada y con mayores probabilidades de sufrir una interrupción natural del proceso, motivo por el cual la mayoría de las mujeres eligen aguardar de forma cautelosa. Sin embargo, la exposición pública de las figuras reconocidas suele jugar en contra de esta intimidad. A través de un video explicativo en su perfil oficial de la plataforma TikTok, la modelo hizo un descargo detallado sobre la odisea que le tocó padecer en carne propia.
"Cuando uno queda embarazado se hacen diferentes controles y ecografías hasta llegar a la ecografía principal que es la ecografía que se hace en la semana 12, y a partir de esa ecografía, si todo sigue bien, podés contar abiertamente que estás embarazada. Obviamente hasta llegar a esa ecografía, hay ecografías previas que la idea es justamente que no se sepa que estás embarazada o lo sepa solo tu entorno cercano porque hay riesgo hasta los tres meses", desmenuzó Stephanie para contextualizar el protocolo familiar que venía llevando adelante.
La creadora de contenido relató que el proceso marchaba sobre rieles y bajo un hermetismo absoluto, limitado únicamente a su círculo íntimo y a contados colaboradores de su estructura laboral, logrando mantener a los cronistas de espectáculos totalmente al margen. Sin embargo, las alarmas se encendieron de la noche a la mañana tras una visita médica de rutina.
"Mi embarazo venía súper bien, espectacular, y lo sabía solamente mi entorno muy muy muy cercano y unas pocas personas con las que trabajo. No había llegado los oídos de ningún periodista. Hasta el día que me voy a hacer una ecografía de control y a la noche me llega un mensaje de Ángel de Brito que decia '¿estás embarazada?' y le pregunté cómo lo sabía. 'Me llegó un mensaje', cuando veo el perfil de esta persona, no la conocía ni tenía gente en común. Cuando googleo me sale que es la ecografista del centro donde me fui a hacer la ecografía", narró con notable indignación al descubrir que la encargada de romper el secreto profesional había sido la mismísima especialista en salud que la había atendido horas antes.
Frente a semejante quiebre de confianza y confidencialidad médica, los interrogantes sobre cómo proceder ganaron la mente de la modelo. "En este momento, pensé en mandarle un mensaje. Después en denunciarla, básicamente violó su secreto profesional. Tercero, pensé no hacer nada, esperar anunciarlo, que estuviste todo bien y ahí mandar un mensaje, qué es lo que voy a hacer", rememoró respecto a las distintas alternativas que evaluó en caliente.
Si bien optó por desestimar la vía legal o un reclamo en los tribunales de Justicia, la empresaria no ocultó su repudio ante la actitud de la ecografista, cuestionando los valores humanos de quien difundió sus datos médicos sin obtener ninguna retribución económica a cambio. "Ahora me pregunto, ¿cuál es la necesidad de ser cero empática con la otra mujer o de contar un secreto solo por el hecho de contarlo? Porque no es que tiene un beneficio, no es que se le paga, no es que se le dé algo por la primicia. Encima con lujo de detalles", concluyó con amargura.
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