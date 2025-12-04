Araceli González habló de su actual vínculo con Adrián Suar: "Con todo el mundo es divino, conmigo no"

Araceli Gonzalez Adrian Suar

Es de público conocimiento que la relación entre la actriz y el productor —su expareja y padre de su hijo, Tomás Kirzner— no terminó de la mejor manera. Según ella misma ha contado, gran parte del distanciamiento responde más a actitudes del productor que a decisiones propias.

Al ser consultada por los motivos de aquella tensión, Araceli evitó entrar en detalles, aunque dejó en claro que la distancia no es un tema que ocupe su presente. “No es mi problema. Él sabrá. Para mí está todo bien”, insistió, marcando un límite claro respecto a un conflicto que considera superado. “Él dijo que nosotros no éramos familia. Yo soy familia porque tuve un hijo hermoso, soñado, bello, pero no es mi problema. Él sabrá”, arrojó.

Un panorama similar se dio con Griselda Siciliani. La tensión entre ambas se encendió años atrás, además, de acusarla de "roba maridos" cuando Araceli sintió que la actriz ninguneó a Fabián Mazzei, su actual marido, poniendo en duda su capacidad actoral. Aquella frase desafortunada quedó marcada y, desde entonces, el vínculo nunca volvió a recomponerse.

Araceli decidió no reavivar aquel episodio: “Con Griselda no tengo relación, no la conozco. Voy a hacer como Pampita: ‘no hablo de esas cosas’. ‘Para mí todo lo que hacen las mujeres está bien”, disparó, imitando a la modelo.

Cuando le preguntaron si actuaría junto a Siciliani en Envidiosa o en otro proyecto de Netflix, Araceli respondió: “¡Lo hago! ¡Lo hago! Por ahí nos hacemos grandes amigas y discutimos algunas cosas. Le diría ‘hola, Gri, ¿cómo te fue?’. ‘¿Cerraste bien todo? ¿Sí? Qué conch..., entonces es conmigo’“, lanzó, suspicaz. Sin embargo, cuando el cronista indagó en su escandaloso divorcio con el gerente de programación de Eltrece, prefirió no entrar en más polémicas: “No, yo ya respondí y le hice un programa a (Jorge) Rial divino de una hora y media. No, ya respondí eso”.