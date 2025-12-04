Quién es el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity: "Si hay repechaje, ahí estaré"

El error fue tan evidente que sus propios compañeros no solo la corrigieron de inmediato, sino que también la cargaron sin piedad. Como parte de la dinámica del día, los participantes debían enfrentarse en parejas, y quien lograra responder correctamente tendría el privilegio de elegir las duplas.

Ese rol terminó en manos de Miguel Ángel Rodríguez, pero el episodio verdaderamente memorable ocurrió minutos antes, cuando Wanda Nara lanzó una pregunta que parecía imposible de fallar: “¿Cómo se lo conoce popularmente al gol que hizo Maradona con la mano a Inglaterra en el Mundial 86?”. Mientras varios participantes se quejaban en voz alta por la facilidad del enigma, Sofi Martínez sorprendió a todos con una respuesta rotundamente equivocada: “El gol del siglo”.

sofi martinez masterchef

Instantáneamente, un grito unánime recorrió el estudio: “¡Nooo!”, se escuchó como un coro improvisado, mientras Andy Chango lanzó el comentario más filoso de la noche: “Buscate otro trabajo”. La reacción no terminó ahí. Alex Pelao, sin filtros, agregó: “¿Vos realmente hacés fútbol?”, generando aún más risas y dejando a Martínez en una posición incómoda.