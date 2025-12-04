Quién es el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity: "Si hay repechaje, ahí estaré"
Un nuevo participante tuvo que abandonar la competencia este miércoles y, al despedirse, emocionó a todos sus compañeros. Enterate de quién se trata.
Una nueva eliminación tuvo lugar en MasterChef Celebrity (Telefe) en la noche de este miércoles. Y, esta vez, le tocó decir adiós a uno de los participantes más queridos por el público: Alex Pelao, el humorista cordobés que divierte a todos con sus ocurrencias.
"Si hay un repechaje, ahí estaré", prometió el comediante que fue furor en la red social TikTok durante la pandemia de Covid-19, lo que le permitió saltar a la fama y comenzar un camino en los medios. "La verdad estoy muy agradecido", comenzó a decir, para luego emocionarse.
"Me cuesta mucho bajar de cáscara que te vas armando. Más allá de todo lo que es el programa en sí, es hermoso el vínculo también que vas generando con algo tan cercano como la comida y algo con lo que yo tuve mucho conflicto siempre, con trastornos alimenticios y, a partir de estar en esta experiencia, empecé a mejorar un poco el vínculo, a conectarme un poco más con el momento de comer y, simplemente, darle una cuota de valor y, yo por lo menos, lo capitalizo", reveló, emocionando a sus compañeros.
Luego, destacó que el grupo de compañeros "es hermoso" y agradeció a los jurados por "romper sus miedos, animarlos y empujarlos".
Mirá el emotivo momento:
El imperdonable error de Sofi Martínez en MasterChef Celebrity que desató burlas
Sofi Martínez protagonizó uno de los momentos más sorprendentes y comentados de la gala de última chance en MasterChef Celebrity. La periodista deportiva, acostumbrada a moverse con soltura en transmisiones futboleras y coberturas de alto impacto, quedó expuesta ante una pregunta considerada extremadamente sencilla dentro del segmento de consultas “argentinizadas”, un juego previo al inicio de la competencia culinaria.
El error fue tan evidente que sus propios compañeros no solo la corrigieron de inmediato, sino que también la cargaron sin piedad. Como parte de la dinámica del día, los participantes debían enfrentarse en parejas, y quien lograra responder correctamente tendría el privilegio de elegir las duplas.
Ese rol terminó en manos de Miguel Ángel Rodríguez, pero el episodio verdaderamente memorable ocurrió minutos antes, cuando Wanda Nara lanzó una pregunta que parecía imposible de fallar: “¿Cómo se lo conoce popularmente al gol que hizo Maradona con la mano a Inglaterra en el Mundial 86?”. Mientras varios participantes se quejaban en voz alta por la facilidad del enigma, Sofi Martínez sorprendió a todos con una respuesta rotundamente equivocada: “El gol del siglo”.
Instantáneamente, un grito unánime recorrió el estudio: “¡Nooo!”, se escuchó como un coro improvisado, mientras Andy Chango lanzó el comentario más filoso de la noche: “Buscate otro trabajo”. La reacción no terminó ahí. Alex Pelao, sin filtros, agregó: “¿Vos realmente hacés fútbol?”, generando aún más risas y dejando a Martínez en una posición incómoda.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario