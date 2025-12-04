Beto Casella anunció oficialmente el fin de Bendita: "Me parece mentira estar diciéndolo..."

Y añadió: "No es una decisión que tomé alegremente o porque 'bueno, estoy aburrido y quiero cambiar de aire', no. Se dieron unas circunstancias que para mí habían dejado de ser gratas, gratificantes en el día a día para el trabajo y uno busca trabajar feliz, así que es lo que uno va a buscar, un nuevo lugar donde se pueda trabajar con, nada, no tengo nada para decir acá en este momento contra el canal, por supuesto, nos vamos a un canal colega que tampoco es el lugar para mencionarlo ahora".