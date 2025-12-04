Santiago del Moro habló de la nueva edición de Gran Hermano: “Eso no me lo banco”

Además, aprovechó para decir qué espera de los concursantes: “Toda la gente que vaya, sea famosa o no, tiene que ir con ganas de jugar y quedarse hasta el último día. Porque si no, le sacaría la posibilidad a una persona que tenga ganas de entrar. Hay miles de anotados y no sería justo”.

“Digo esto porque hay muchos fantasmas detrás de los realities, que van y arreglan por una, dos, tres semanas. No es lo que buscamos, no es lo que soñamos”, cerró el presentador, tajante.

Lo cierto es que falta cada vez menos para que empiecen los castings presenciales y se empiecen a definir quiénes serán los elegidos para ser parte de esta nueva edición.