Preocupante alerta meteorológica por tormentas para este jueves: el informe de los pronosticadores
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya lanzó su advertencia que afecta a varios territorios del país. Todos los detalles.
Gran parte del país goza de buenas condiciones climáticas y, en algunos territorios, altas temperaturas por estas horas. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipó que hay siete provincias que se verán afectadas por tormentas en la jornada de este jueves.
La advertencia del organismo es amarilla y viene aparejada de recomendaciones para las próximas horas que serán sumamente inestables.
Alerta amarilla para 7 provincias por fuertes tormentas
En tanto, los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla son Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y, en menor alcance, a Tucumán.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico indicó que, en las regiones mencionadas, habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
